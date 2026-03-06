Les actions de Marvell Tech se redressent grâce aux prévisions de croissance des puces d'IA

(Ajoute le contexte et les commentaires des analystes) par Rashika Singh

Les actionsde Marvell Technology MRVL.O ont bondi de près de 12% avant la cloche d'ouverture vendredi, les investisseurs pariant sur la demande pour ses puces personnalisées axées sur l'IA et ses technologies d'interconnexion à la suite de prévisions à long terme optimistes.

Les dépenses en puces d'IA se sont accélérées dans l'ensemble de l'industrie. Broadcom AVGO.O , un fournisseur clé d'accélérateurs personnalisés et de silicium de réseau, a prévu cette semaine plus de 100 milliards de dollars de ventes de puces d'IA l'année prochaine, soulignant l'élargissement de la demande au-delà de Nvidia NVDA.O et l'approfondissement de la construction d'hyperscalers.

Les analystes de Citigroup ont déclaré que Broadcom se concentrait sur l'optique copackagée à grande échelle (CPO), tandis que Marvell travaillait avec des hyperscalers sur des conceptions CPO à grande échelle, une position qui, selon eux, pourrait renforcer le rôle de Marvell dans les clusters d'IA de nouvelle génération.

Marvell a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice 2028 augmentera de près de 40 % pour atteindre environ 15 milliards de dollars, dépassant le consensus LSEG de 12,92 milliards de dollars. Elle a également revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2027, avec une croissance de plus de 30 %, approchant les 11 milliards de dollars.

"Nous prévoyons une pénétration accrue des XPU personnalisés chez les grands clients de l'IA comme AWS et Microsoft, ainsi qu'un contenu optique plus important dans les centres de données, au cours des cinq prochaines années", a déclaré William Kerwin, analyste chez Morningstar.

Les dépenses d'investissement dans les infrastructures d'IA d'Alphabet GOOGL.O , Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O devraient dépasser 630 milliards de dollars cette année.

Ces dépenses stimulent la demande d'ASIC personnalisés de Marvell et d'interconnexions à grande vitesse qui font transiter les données entre les processeurs d'IA, la mémoire et les serveurs, et cette demande "continue de croître massivement", a déclaré Chris Koopmans, président et directeur de l'exploitation de l'entreprise.

Les ASIC (circuits intégrés à application spécifique) sont des puces conçues pour une fonction unique ou une charge de travail personnalisée, qui offrent une efficacité supérieure à celle des processeurs graphiques à usage général.

Les analystes estiment que Marvell devrait connaître une forte progression dans le secteur des centres de données, grâce à la demande croissante de ses puces DSP optiques qui alimentent les liaisons à grande vitesse à l'intérieur des serveurs d'intelligence artificielle et à la montée en puissance sur plusieurs années des processeurs d'intelligence artificielle personnalisés, qui dépasse les prévisions antérieures.

Marvell se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 19,99, inférieur à celui de Broadcom (25,31), selon les données du LSEG.