Les actions de Lululemon chutent, les investisseurs n'étant pas impressionnés par la nomination de la nouvelle directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joel Jose

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont chuté de 4 % en préouverture jeudi, après que le distributeur en difficulté a annoncé que l'ancienne cadre supérieure de Nike, Heidi O'Neill, deviendrait sa prochaine directrice générale, mettant fin à une recherche de plusieurs mois marquée par la pression d'un investisseur activiste et du fondateur de l'entreprise.

Heidi O'Neill, qui a passé plus de 25 ans chez Nike, rejoindra Lululemon en tant que directrice générale en septembre , alors que la société fait face à des ventes faibles, à une concurrence accrue de la part d'entreprises plus branchées telles qu'Alo et Vuori, et à une bataille de procuration avec son fondateur Chip Wilson.

Le cours de son action a chuté de 38 % au cours des 12 derniers mois, réduisant sa capitalisation boursière à 18,8 milliards de dollars.

Les analystes de Needham et Evercore ISI ont attribué cette forte baisse à la nomination d'O'Neill plutôt qu'à celle de Jane Nielsen, dirigeante chevronnée du commerce de détail, proposée par l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

"Les sceptiques se concentreront probablement sur les résultats négatifs de l'activité DTC de Nike qu'O'Neill dirigeait à la fin de son mandat chez Nike", ont déclaré les analystes d'Evercore.

Elliott, qui détient une participation d'environ 1 milliard de dollars dans Lululemon, a fait pression pour la nomination d'une nouvelle directrice générale, accentuant la surveillance de Wilson, qui détient environ 4,3 % de l'entreprise.

Wilson a déjà déclaré que la marque avait perdu son caractère "cool" et mène une campagne de procuration pour installer ses trois candidats au poste d'administrateur lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra plus tard dans l'année.

Wilson et Elliott n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

"O'Neill pourrait apporter l'expérience nécessaire en matière de produits pour réinitialiser la marque. Mais pour l'instant, les problèmes fondamentaux demeurent: une bataille de procuration qui ajoute de l'incertitude et une productivité très élevée qui est loin d'avoir atteint son niveau le plus bas", selon les analystes de Jefferies.

O'Neill, qui a quitté Nike en septembre, a joué un rôle clé dans la refonte de la marque, en réduisant les délais de développement des produits et en accélérant leur mise sur le marché, a déclaré Lululemon dans un communiqué.