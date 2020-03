Les actions de la zone Euro poursuivent leur chute

Le marché « actions » en Europe est de retour dans le rouge, mettant fin à une série de 3 jours consécutifs de hausse.

Le marché « actions » en Europe est de retour dans le rouge, mettant fin à une série de 3 jours consécutifs de hausse. Les inquiétudes au sujet des dégâts économiques causés par le coronavirus dépassent désormais l'optimisme déclenché par l'annonce du support monétaire des banques centrales. Le segment dédié aux valeurs de la zone Euro sur TrackInsight a perdu 2,52% hier (jeudi 5 mars), repoussant la performance glissante sur 30 jours à son niveau le plus bas, en-deçà de -13%. Cependant, malgré le contexte actuel, l'activité sur le marché primaire montre que les investisseurs restent attentifs au marché Européen et ont même injecté plus de $ 200 millions au cours des 30 derniers jours. Ce segment compte 11 ETFs pour un total de $ 3,3 milliards d'actifs sous gestion.

