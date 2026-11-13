Les actions de la start-up dentaire suisse vVardis chutent lors de leurs débuts à la NYSE

L'action vVardis VVVV.N a chuté de 22 % lors de ses débuts à la Bourse de New York vendredi, après que la société spécialisée dans la santé dentaire a levé 175 millions de dollars lors de son introduction en bourse à un prix inférieur à la fourchette annoncée.

Les actions de la société basée à Zoug, en Suisse, ont ouvert à 14 dollars. La société avait vendu 9,7 millions d’actions à 18 dollars chacune lors de son introduction en bourse, un prix bien inférieur à la fourchette visée de 21 à 24 dollars par action.

Ces débuts décevants interviennent alors que le marché américain des introductions en bourse subit une pression croissante due à une vague de ventes de titres liés aux technologies d’intelligence artificielle (IA), ainsi qu’à l’incertitude entourant la réglementation de l’IA et les dépenses consacrées aux centres de données, suite aux gains enregistrés par les démocrates lors des élections de mi-mandat.

« La récente vague de ventes massives dans le secteur technologique a rendu les investisseurs plus sensibles au prix, et les pertes persistantes de vVardis ainsi que sa forte dépendance vis-à-vis d’un seul client ont probablement rendu la valorisation initiale plus difficile à justifier lors de la tournée de présentation », a déclaré Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX.

Malgré les turbulences du marché, la société de biotechnologie suisse Windward Bio WWB.O a également fait son entrée en bourse aux côtés de vVardis.

Le secteur de la santé est considéré comme un secteur défensif en raison du caractère essentiel de ses services.

« Je m’attends à ce que la fenêtre des introductions en bourse dans le secteur de la santé reste ouverte, même si les investisseurs sont désormais mieux placés pour négocier à la baisse les valorisations. Les sociétés de biotechnologie soutenues par un grand laboratoire pharmaceutique pourraient être mieux placées pour lever des capitaux », a déclaré Lukas Muehlbauer.

« Les entreprises du secteur de la santé ont fait preuve d’une relative résilience dans la conclusion de leurs opérations. Les sept introductions en bourse américaines du mois d’octobre concernaient toutes des développeurs de médicaments — un mois qui enregistre généralement environ deux fois plus d’opérations tous secteurs confondus », a-t-il ajouté.

Fondée en 2020 par les sœurs Haley et Goly Abivardi, deux dentistes suisses, la société vVardis développe des traitements dentaires non invasifs sous sa marque Curodont. Ceux-ci sont conçus pour réparer et inverser les caries dentaires à un stade précoce, sans fraisage ni injection.

Les ventes de son produit phare aux États-Unis, le "Curodont Repair Fluoride Plus", ont bondi de 112 % au cours des neuf mois clos le 30 septembre. Selon le dossier déposé par la société, ce produit était disponible dans plus de 20 000 cabinets dentaires américains au 30 juin.