Les actions de la société USA Rare Earth s'envolent à la suite d'une proposition de financement américain de 1,6 milliard de dollars

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de plus de 30% avant la cloche lundi, le mineur ayant dévoilé une proposition de financement de 1,6 milliard de dollars de la part du ministère américain du Commerce.

L'annonce fait suite à un rapport de Reuters au cours du week-end, selon lequel l'administration Trump prenait une participation de 10% dans le mineur dans le cadre du programme d'investissement en dette et en capital.

Il s'agit de la dernière mesure prise par Washington pour renforcer sa présence dans les minéraux essentiels , après les prises de participation de l'année dernière dans MP Materials MP.N , Lithium Americas LAC.TO et Trilogy Metals

USA Rare Earth a déclaré que la lettre d'intention relative à l'opération comprenait 277 millions de dollars de financement fédéral proposé et 1,3 milliard de dollars de prêt garanti de premier rang proposé dans le cadre de la loi CHIPS.

La société minière a également indiqué qu'elle avait levé un investissement privé dans des actions publiques (PIPE) pour un montant de 1,5 milliard de dollars, avec Inflection Point comme chef de file. L'accord PIPE, ainsi que l'investissement gouvernemental proposé, porteraient le montant total à 3,1 milliards de dollars.

USA Rare Earth a développé une mine à Sierra Blanca, au Texas, avec Texas Mineral Resources TMRC.PK , qui devrait ouvrir d'ici 2028. Elle possède une usine de fabrication d'aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait être inaugurée dans le courant de l'année.

Un haut fonctionnaire de Trump a déclaré le mois dernier que l'administration prévoyait d'autres "accords historiques" avec le secteur minier américain.

Les terres rares, un groupe de 17 éléments , ou les aimants qui en sont parfois issus, sont utilisés dans tous les domaines, des iPhones aux machines à laver en passant par les avions de chasse F-35, ainsi que dans les véhicules électriques, les équipements médicaux et les systèmes militaires.

Les actions des sociétés d'extraction de terres rares ont bondi en 2025, sous l'effet d'un resserrement de l'offre mondiale et d'une course mondiale à la sécurisation de cette ressource minérale essentielle pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

Le récent pari de Trump d'acheter le Groenland, riche en ressources, a encore alimenté les gains des actions de terres rares cette année.

Les actions de USA Rare Earth étaient en hausse de 20,5 % avant la cloche, ce qui permet au titre de poursuivre sa progression de plus de 100 % depuis le début du mois de janvier.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals, Lithium Americas et MP Materials ont également progressé de 3 à 8 %.