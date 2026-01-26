 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de la société USA Rare Earth s'envolent à la suite d'une proposition de financement américain de 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails provenant de la déclaration de l'entreprise dans les paragraphes 1 à 5)

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de plus de 30% avant la cloche lundi, le mineur ayant dévoilé une proposition de financement de 1,6 milliard de dollars de la part du ministère américain du Commerce.

L'annonce fait suite à un rapport de Reuters au cours du week-end, selon lequel l'administration Trump prenait une participation de 10% dans le mineur dans le cadre du programme d'investissement en dette et en capital.

Il s'agit de la dernière mesure prise par Washington pour renforcer sa présence dans les minéraux essentiels , après les prises de participation de l'année dernière dans MP Materials MP.N , Lithium Americas LAC.TO et Trilogy Metals

TMQ.TO .

USA Rare Earth a déclaré que la lettre d'intention relative à l'opération comprenait 277 millions de dollars de financement fédéral proposé et 1,3 milliard de dollars de prêt garanti de premier rang proposé dans le cadre de la loi CHIPS.

La société minière a également indiqué qu'elle avait levé un investissement privé dans des actions publiques (PIPE) pour un montant de 1,5 milliard de dollars, avec Inflection Point comme chef de file. L'accord PIPE, ainsi que l'investissement gouvernemental proposé, porteraient le montant total à 3,1 milliards de dollars.

USA Rare Earth a développé une mine à Sierra Blanca, au Texas, avec Texas Mineral Resources TMRC.PK , qui devrait ouvrir d'ici 2028. Elle possède une usine de fabrication d'aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait être inaugurée dans le courant de l'année.

Un haut fonctionnaire de Trump a déclaré le mois dernier que l'administration prévoyait d'autres "accords historiques" avec le secteur minier américain.

Les terres rares, un groupe de 17 éléments , ou les aimants qui en sont parfois issus, sont utilisés dans tous les domaines, des iPhones aux machines à laver en passant par les avions de chasse F-35, ainsi que dans les véhicules électriques, les équipements médicaux et les systèmes militaires.

Les actions des sociétés d'extraction de terres rares ont bondi en 2025, sous l'effet d'un resserrement de l'offre mondiale et d'une course mondiale à la sécurisation de cette ressource minérale essentielle pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

Le récent pari de Trump d'acheter le Groenland, riche en ressources, a encore alimenté les gains des actions de terres rares cette année.

Les actions de USA Rare Earth étaient en hausse de 20,5 % avant la cloche, ce qui permet au titre de poursuivre sa progression de plus de 100 % depuis le début du mois de janvier.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals, Lithium Americas et MP Materials ont également progressé de 3 à 8 %.

Valeurs associées

LITHIUM
8,800 CAD TSX +4,51%
MP MATERIALS RG-A
69,590 USD NYSE +1,78%
TEXAS MINERAL RE
0,9473 USD OTCBB +4,38%
TRILOGY METALS
8,510 CAD TSX +6,38%
USA RARE EARTH RG-A
24,7700 USD NASDAQ +9,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Or et argent, champions 2026 des placements ?
    Or et argent, champions 2026 des placements ?
    information fournie par Ecorama 26.01.2026 14:10 

    C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux ... Lire la suite

  • Le contrat liant l’énergéticien Adani au Bangladesh a été signé sous le règne de l’ex-Première ministre Sheikh Hasina (2009-2024). ( AFP / SHAMMI MEHRA )
    Électricité : bras de fer entre le Bangladesh et le groupe indien Adani
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 14:09 

    Selon une commission d’enquête, la compagnie publique bangladaise (BPDB) a surpayé jusqu’à 50 % l’électricité achetée au groupe indien Adani. Ces accusations ont été lancées par une commission d'enquête gouvernementale qui s'est penchée sur les contrats d'énergie ... Lire la suite

  • Les deux seuls pandas du Japon repartent pour la Chine
    Les deux seuls pandas du Japon repartent pour la Chine
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 13:56 

    De nombreux admirateurs ont fait leurs adieux dimanche aux deux pandas du zoo de Tokyo, qui s'apprêtent à retourner en Chine, privant l'archipel de la présence de ces animaux emblématiques pour la première fois en un demi-siècle.

  • Gaza: des camions d’aide au poste-frontière de Rafah en Égypte avant une "réouverture limitée"
    Gaza: des camions d’aide au poste-frontière de Rafah en Égypte avant une "réouverture limitée"
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 13:55 

    Des camions chargés d’aide et de matériaux de construction font la queue devant le passage de Rafah, côté égyptien, en attendant le feu vert pour entrer à Gaza. Israël affirme qu’il n’autorisera que les piétons à emprunter le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank