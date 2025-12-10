Les actions de la biotech française Abivax grimpent à la suite de rumeurs d'offre d'achat d'Eli Lilly

Les actions de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA ont bondi de 20% mercredi, à la suite de rumeurs selon lesquelles le géant américain de la pharmacie Eli Lilly LLY.N pourrait être intéressé par l'offre de rachat de l'entreprise.

L'évolution du prix de l'action est motivée par la spéculation autour d'un éventuel rachat", a déclaré Damien Choplain, analyste chez Stifel.

Abivax et Eli Lilly n'ont pas répondu aux premières demandes de commentaires.

La société française a annoncé en juillet des résultats positifs d'un essai de phase 3 de son principal médicament, l'obefazimod, pour le traitement de la colite ulcéreuse, faisant bondir ses actions cotées à Paris de plus de 500 % en une journée, et a déposé une demande d'offre allant jusqu'à 400 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares.

À 1007 GMT mercredi, l'action était en voie de multiplier sa valeur par 18 depuis le début de l'année, ayant atteint une évaluation boursière de plus de 8 milliards d'euros (9,3 milliards de dollars), alors qu'elle ne valait que 500 millions d'euros en janvier.

(1 dollar = 0,8595 euro)