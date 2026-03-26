Les actions de Kodiak Sciences montent en flèche après le succès d'une étude de phase avancée sur un médicament pour les yeux

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Les actions du développeur de médicaments Kodiak Sciences KOD.O ont bondi de 52% avant la cloche jeudi, après que son médicament expérimental ait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé chez des patients souffrant de lésions oculaires liées au diabète.

Kodiak, évalué à 1,39 milliard de dollars à la clôture de mercredi, testait le médicament, Zenkuda, pour traiter la rétinopathie diabétique - une complication oculaire du diabète caractérisée par des vaisseaux sanguins rétiniens endommagés qui peuvent entraîner des fuites, des saignements et une perte potentielle de la vision.

Au cours de l'essai, 62,5 % des patients ayant reçu Zenkuda ont obtenu une amélioration d'au moins deux étapes sur une échelle standard de gravité de la rétinopathie à 48 semaines, contre 3,3 % des patients ayant reçu un traitement fictif, a indiqué l'entreprise.

Les patients traités avec ce médicament ont également vu leur risque de développer des complications menaçant la vue, telles que l'évolution vers une rétinopathie diabétique proliférative - un type de complication menaçant la vue - diminuer de 85 %, selon l'entreprise.

Kodiak a déclaré que Zenkuda était bien toléré, l' étude ne faisant état d'aucun cas d'affection menaçant la vision , telle que l'inflammation des vaisseaux sanguins ou de l'œil.

Zenkuda est conçu comme un médicament à action prolongée pour bloquer une protéine liée à la croissance de vaisseaux sanguins nocifs dans la rétine.

Le médicament a montré une efficacité constante chez les patients, qu'ils prennent ou non des médicaments GLP-1, a ajouté la société.

Kodiak a déclaré que les résultats soutiennent une demande d'approbation auprès de la Food and Drug Administration américaine, et qu'elle prévoit d'accélérer la soumission.