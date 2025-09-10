Les actions de Klarna devraient dépasser de 25 % le prix de l'introduction en bourse, dans le cadre de la cotation très attendue aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Des mises à jour pour ajouter des indications) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

Les actions de Klarna KLAR.N ont été indiquées pour ouvrir jusqu'à 25 % au-dessus de leur prix d'introduction en bourse et permettre à la fintech suédoise d'obtenir une évaluation de 18,89 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une attente de plusieurs années pour une cotation et renforçant le rebond du marché des introductions en bourse aux États-Unis.

Les actions de la société devraient ouvrir entre 48 et 50 dollars mercredi, soit un prix supérieur à celui de l'introduction en bourse (40 dollars par action).

La banque buy-now, pay-later (BNPL) est à la tête d'une liste de sept sociétés, dont Gemini, la bourse de cryptomonnaies des jumeaux Winklevoss, qui s'apprêtent à entrer en bourse à New York d'ici vendredi, dans ce qui devrait être la semaine la plus importante du marché des introductions en bourse aux États-Unis depuis des années.

Cette solide sélection ouvre la voie à un automne riche en événements, après que la volatilité induite par les tarifs douaniers au début de l'année a freiné la reprise des nouvelles émissions, qui faisaient suite à une période de sécheresse de près de trois ans.

Klarna et plusieurs autres grands noms de ont interrompu leurs projets d'introduction en bourse en avril, après que la volatilité des droits de douane a ébranlé les marchés boursiers.

Mardi, Klarna et certains de ses investisseurs ont vendu 34,3 millions d'actions à 40 dollars chacune, ce qui est supérieur à la fourchette prévue entre 35 et 37 dollars.

"L'entrée en bourse de Klarna est vraiment une opportunité... principalement pour les nouveaux actionnaires, nos 111 millions de consommateurs et d'autres personnes de prendre part à cette aventure visant à perturber le secteur des services financiers et à constituer la nouvelle génération de finances personnelles", a déclaré Niclas Neglén, directeur financier de Klarna, lors d'une interview accordée à Reuters.

Les actionnaires vendeurs, dont le géant du capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, et le milliardaire danois Anders Holch Povlsen, de Heartland A/S, ont levé 1,17 milliard de dollars lors de l'introduction en bourse.

Le directeur général Sebastian Siemiatkowski, qui détient environ 7 % de Klarna, n'a pas vendu d'actions lors de l'introduction en bourse.

Klarna est la plus grande entreprise suédoise à coter ses actions aux États-Unis depuis Spotify SPOT.N en 2018.

"Le montant de 15 milliards de dollars est loin d'être décevant étant donné qu'il était supérieur à la fourchette de prix de Klarna et montre une tendance continue des émetteurs à être conservateurs dans leurs attentes initiales en matière d'évaluation afin de susciter la demande des investisseurs et de les laisser, espérons-le, sur leur faim", a déclaré Samuel Kerr, responsable des marchés des capitaux propres chez Mergermarket.

À son apogée en 2021, Klarna a levé des fonds pour une valeur de 45,6 milliards de dollars, qui a chuté à 6,7 milliards de dollars un an plus tard en raison de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt.

Cela fait des années que l'entreprise vise une introduction en bourse à New York, après avoir envisagé une cotation directe - une voie qui permet d'éviter la vente de nouvelles actions et les coûts d'une introduction en bourse traditionnelle - en 2021.

BNPL EN FOCUS

Klarna, fondée en 2005 à l'époque où le commerce électronique était naissant, est devenue depuis un poids lourd de la BNPL, contribuant à remodeler les achats en ligne grâce à son modèle de financement à court terme.

La BNPL permet aux acheteurs de payer les produits par petits versements échelonnés dans le temps et a gagné en popularité depuis la pandémie de COVID-19.

L'activité prend de l'ampleur à mesure que les clients font face à une inflation galopante, à des tensions sur le marché de l'emploi et à un ralentissement de la croissance des revenus.

"L'introduction en bourse de Klarna sera un thermomètre qui montrera à quel point les investisseurs pensent que le BNPL est en pleine expansion", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Son rival américain Affirm AFRM.O a une valorisation boursière de 29 milliards de dollars et ses actions ont bondi de 45 % cette année. Son dernier rapport trimestriel fait état d'une valeur de commande moyenne de 276 dollars, contre 101 dollars pour Klarna pour l'exercice clos le 30 juin, selon son dossier d'introduction en bourse.

Alors que Klarna cible principalement les petits achats et les prêts à court terme, Affirm se concentre sur les achats importants avec des financements à taux zéro de plus longue durée.

Rentable au cours de ses 14 premières années d'existence, Klarna a essuyé des pertes ces dernières années en raison de son expansion aux États-Unis et sur d'autres marchés.

Les analystes estiment que le BNPL va progressivement prendre des parts de marché aux cartes de débit dans les années à venir, car les consommateurs apprécient de plus en plus la possibilité d'étaler les paiements dans le temps.