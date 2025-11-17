Les actions de Kenvue chutent après que les juges dans l'affaire Tylenol ont remis en question l'exclusion de preuves

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel américaine doit déterminer s'il convient de relancer plus de 500 actions en justice

Les poursuites ont été rejetées après que le juge a critiqué les données scientifiques présentées par les plaignants

L'administration Trump s'est concentrée sur le Tylenol et la fusion entre Kenvue et Kimberly-Clark

Deux juges d'un panel de la cour d'appel américaine ont remis en question lundi la décision d'un juge qui avait rejeté des plaintes privées alléguant un lien entre le Tylenol et l'autisme chez les enfants, en ce qui concerne l'exclusion à juste titre du témoignage d'expert des plaignants poursuivant Kenvue KVUE.N , le fabricant de l'analgésique. Un panel de trois juges de la 2e Cour d'appel du circuit des États-Unis à Manhattan examine lors d'une audience s'il convient de rétablir plus de 500 actions en justice demandant des dommages-intérêts à Kenvue, près de deux mois après que le président Donald Trump et ses principaux responsables de la santé ont établi un lien entre l'autisme et l'utilisation du Tylenol. Les actions de Kenvue ont chuté de plus de 6 % au cours de l'audience et, en fin d'après-midi, elles étaient en baisse de plus de 3 % sur la journée. Un juge de première instance a rejeté les poursuites en 2024 après avoir critiqué les méthodes des experts présentés par les plaignants à l'appui de leurs revendications.

Les chercheurs affirment qu'il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'autisme et l'utilisation du Tylenol ou de son équivalent générique, l'acétaminophène. Kenvue a déclaré que la science montre que le Tylenol est sûr et que la prise d'acétaminophène ne provoque pas l'autisme. Lors de l'audience de lundi, la juge de circuit Gerard Lynch a déclaré que la principale experte des plaignants, Andrea Baccarelli, doyenne de l'École de santé publique de Harvard, était "en train de faire de la science", et "expliquait à chaque étape ce qu'elle faisait. Même si certains n'étaient pas d'accord avec chacune des étapes qu'elle franchissait". Un porte-parole de Kenvue a déclaré avant l'audience que la société estimait que la décision de la juridiction inférieure concernant les experts était correcte. Gerard Lynch et les autres juges du panel de lundi n'ont pas dit comment ils allaient statuer. Il n'est pas certain qu'une décision défavorable à Kenvue ait des implications majeures pour l'acquisition prévue de cette société par Kimberly-Clark, qui a annoncé le 3 novembre qu'elle paierait plus de 40 milliards de dollars pour acheter l'ancienne unité de Johnson & Johnson . L'opération devrait être conclue l'année prochaine.

Dans les documents exposant le plan de fusion déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les entreprises ont déclaré que toute "condition, tout développement ou tout événement" lié aux allégations d'un lien entre l'autisme ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (ADHD) et l'utilisation de Tylenol pendant la grossesse ne constituerait pas une raison pour Kimberly-Clark de se retirer de l'accord. Kenvue s'est également défendue contre un procès intenté par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui allègue que la société a dissimulé les risques pour les enfants liés à l'utilisation du Tylenol par les femmes enceintes. Vendredi, un juge du Texas a rejeté la demande de Paxton d'empêcher Kenvue de verser à ses actionnaires un dividende de 398 millions de dollars à la fin du mois. Le juge a également rejeté la demande de Paxton d'ordonner temporairement à Kenvue de modifier son marketing. En décembre 2023, la juge de district américaine Denise Cote à Manhattan, qui supervise le litige centralisé concernant les réclamations des familles contre Kenvue, a écrit que les témoins experts présentés par les plaignants "ont masqué les complexités, les incohérences et les faiblesses des données sous-jacentes". Les plaignants ont fait appel en avril 2024 et , après la conférence de presse de la Maison Blanche, ils ont envoyé à la cour d'appel une lettre l'exhortant à prendre en compte les commentaires de Trump .