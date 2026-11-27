Les actions de Japan Tobacco s'envolent suite à des rumeurs selon lesquelles la société pourrait acquérir une partie d'Imperial

Les actions de Japan Tobacco 2914.T ont bondi vendredi à l'annonce d'un éventuel partenariat avec Altria MO.N en vue d'acquérir et de démanteler le fabricant de cigarettes britannique Imperial Brands IMB.L , dans le cadre d'une opération potentielle de plusieurs milliards de dollars.

Le groupe américain du tabac Altria a déclaré la veille qu’il envisageait une offre d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu’il évaluait une acquisition avec un partenaire susceptible de racheter une partie de l’activité. Bloomberg News a également rapporté que JT étudiait une acquisition avec un partenaire. JT a refusé de commenter cette information.

Imperial a déclaré n’avoir reçu aucune approche, mais qu’elle examinerait toute proposition.

Une opération concernant Imperial, qui détient des marques de cigarettes telles que Davidoff, Gauloises et Kool et dont la capitalisation boursière s’élève à 25,90 milliards de livres sterling (34 milliards de dollars), est largement considérée comme judicieuse tant pour JT que pour Altria.

JT, dont les marques comprennent Camel, Benson & Hedges et la gamme de dispositifs à tabac chauffé Ploom, est en pleine expansion aux États-Unis , notamment dans le segment des marques bon marché qui gagnent des parts de marché.

Selon les analystes, le rachat des actifs américains d’Imperial renforcerait considérablement sa présence sur un marché attractif .

Une telle opération pourrait “faire de JT un concurrent américain de taille, diversifié et offrant un bon rapport qualité-prix, occupant la troisième place sur le marché et présentant un potentiel de synergies en termes de coûts”, a déclaré Andrei Andon-Ionita, analyste chez Jefferies, dans une note adressée à ses clients.

L'action JT a progressé de 4 % dans l'après-midi, surperformant la hausse de 1,8 % de l'indice de référence japonais TOPIX .TOPX .

JT, détenue à 37,6 % par l’État japonais, mène également depuis plus d’une décennie une politique active d’acquisition d’actifs en Afrique, notamment en Éthiopie, en Égypte et au Soudan.

L'acquisition des activités d'Imperial en Afrique et au Moyen-Orient s'inscrirait dans la continuité des efforts déployés jusqu'à présent en Afrique et pourrait contribuer à compenser la perte de revenus subie après que le président Vladimir Poutine a ordonné ce mois-ci la saisie des actifs russes de la société .

Cette opération potentielle reflète la pression croissante exercée sur les fabricants de cigarettes pour qu’ils trouvent de nouvelles sources de croissance face à la baisse des taux de tabagisme — un recul qu’il a été difficile de compenser entièrement avec les nouveaux produits à base de nicotine.

Si elle était finalisée avec une prime par rapport à la valeur boursière actuelle d’Imperial, cette opération constituerait la troisième plus grande transaction jamais réalisée concernant un fabricant de tabac, selon les données de LSEG.

Il s’agirait également de la plus importante acquisition du secteur depuis une décennie, après celle réalisée en 2016 par British American Tobacco BATS.L , qui avait racheté son homologue américain Reynolds American Inc pour 60 milliards de dollars, dette comprise.

Pour Altria, cette opération pourrait marquer un retour aux ventes internationales de cigarettes, deux décennies après avoir cédé sa division internationale pour se concentrer sur les États-Unis. Cette décision avait donné naissance à Philip Morris International PM.N .

Depuis lors, Altria n’a plus vendu de cigarettes ni la plupart de ses autres produits en dehors des États-Unis, ce qui l’expose davantage que ses concurrents à plusieurs défis majeurs sur ce marché.

L’analyste de BTIG, Owen Bennett, a également indiqué dans une note adressée à ses clients que l’opération “pourrait être conclue sans impact sur les notations de crédit actuelles des deux sociétés”.

À la fin du mois de septembre, JT disposait de 887,3 milliards de yens (5,6 milliards de dollars) en trésorerie et équivalents de trésorerie.

La société pourrait également contribuer au financement de l’opération en réémettant des actions propres non annulées pour un montant d’environ 7,4 milliards de dollars, a ajouté M. Bennett de BTIG.

(1 dollar = 159,2800 yens)