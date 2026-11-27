Les actions de Japan Tobacco progressent suite à des rumeurs selon lesquelles la société pourrait faire partie du rachat d'Imperial Brands

L'action de Japan Tobacco 2914.T a progressé vendredi à la suite d'une information selon laquelle la société envisagerait de s'associer à une OPA de plusieurs milliards de dollars sur le fabricant de cigarettes britannique Imperial Brands IMB.L — potentiellement l'une des plus importantes de l'histoire du secteur.

La veille, le groupe américain du tabac Altria MO.N avait déclaré qu’il envisageait une offre d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu’il discutait d’un accord impliquant l’acquisition d’une partie de ses activités avec une autre partie.

Selon Bloomberg News , la société JT, basée à Tokyo , envisagerait de s'associer à un partenaire . JT n'a pas souhaité commenter cette information.

En début de séance, l’action JT progressait de 3,6 %, surperformant ainsi l’indice de référence japonais TOPIX .TOPX , qui affichait une hausse de 1 %.

Cette opération potentielle reflète la pression croissante qui pèse sur les fabricants de cigarettes pour qu’ils trouvent de nouvelles sources de croissance face à la baisse du taux de tabagisme — un recul qu’il s’est avéré difficile de compenser entièrement avec les nouveaux produits à base de nicotine.

L'action Imperial, qui a déclaré n'avoir reçu aucune approche mais dont le conseil d'administration examinerait toute proposition, a bondi de 13,8 % jeudi, portant la capitalisation boursière de la société à 25,90 milliards de livres sterling (soit 34 milliards de dollars).

Imperial offrirait à un acquéreur un portefeuille de marques de cigarettes bien établies, notamment Davidoff, Gauloises et Kool, commercialisées sur plus de 100 marchés.

"À notre avis, cette opération serait tout à fait logique tant pour (Altria) que pour JT, et nous pensons qu’elle pourrait être menée à bien sans affecter les notations de crédit actuelles de l’une ou l’autre des sociétés", a déclaré Owen Bennett, analyste chez BTIG, dans une note.

JT, dont les marques comprennent Camel, Benson & Hedges et la gamme de dispositifs de tabac chauffé Ploom, pourrait acquérir des actifs d’Imperial Brands aux États-Unis, en Afrique et au Moyen-Orient, a précisé Owen Bennett.

JT a développé ses activités dans le secteur du tabac aux États-Unis, en particulier dans les marques bon marché qui ont gagné des parts de marché.

Une telle opération pourrait "faire de JT un concurrent américain de taille, diversifié et offrant un bon rapport qualité-prix, occupant la troisième place sur le marché et présentant un potentiel de synergies en termes de coûts", a déclaré Andrei Andon-Ionita, analyste chez Jefferies, dans une note .

Une acquisition par JT des activités américaines d’Imperial devrait éviter tout problème de concurrence, compte tenu d’une part de marché combinée de 14 %, inférieure à celle d’Altria et de British American Tobacco BATS.L , a-t-il ajouté.

Ces dernières années, JT a conclu des accords dans des pays tels que le Bangladesh, les Philippines et l’Éthiopie.

JT, dont le gouvernement japonais est l’un des actionnaires, a annoncé la semaine dernière qu’elle allait enregistrer une perte de 8,7 milliards de dollars après avoir perdu le contrôle de ses filiales russes lorsque le président Vladimir Poutine a ordonné leur saisie ce mois-ci.

Cette saisie continuera d’entraver toute progression du cours de l’action de Japan Tobacco, a déclaré Tatsunori Kawai, stratège en chef chez Mitsubishi UFJ eSmart Securities.