L'action de Japan Tobacco (JT) 2914.T a progressé de 1 %, en ligne avec l'indice de référence .TOPX , suite à un rapport indiquant qu'elle envisageait un accord concernant le fabricant de cigarettes britannique Imperial Brands IMB.L .
Le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré jeudi qu'il envisageait une offre d'achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu'il discutait d'un accord portant sur une partie des activités de la société britannique avec une autre partie.
JT, dont le siège est à Tokyo, envisagerait de s'associer à un partenaire, a rapporté Bloomberg News. JT n'a pas souhaité commenter cette information.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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