Les actions de Japan Tobacco en hausse de 1 % après un rapport concernant Imperial Brands

L'action de Japan Tobacco (JT) 2914.T a progressé de 1 %, en ligne avec l'indice de référence .TOPX , suite à un rapport indiquant qu'elle envisageait un accord concernant le fabricant de cigarettes britannique Imperial Brands IMB.L .

Le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré jeudi qu'il envisageait une offre d'achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu'il discutait d'un accord portant sur une partie des activités de la société britannique avec une autre partie.

JT, dont le siège est à Tokyo, envisagerait de s'associer à un partenaire, a rapporté Bloomberg News. JT n'a pas souhaité commenter cette information.