Les actions de Hong Kong tombent à leur plus bas niveau depuis six ans

L'indice phare de Hong Kong a été principalement tiré vers le bas par les valeurs cotées chinoises.

L’indice Hang Seng a plongé de 5 % ce lundi 14 mars pour atteindre son plus bas niveau depuis 2016. L’indice phare de Hong Kong a été principalement tiré vers le bas par les valeurs cotées chinoises, dans un contexte d’inquiétudes sur les relations Chine-Russie, de craintes d’une nouvelle répression réglementaire et de la résurgence du coronavirus dans certaines provinces chinoises. Parmi les baisses notables de l’indice figurent Meituan (-16,84 %), JD.com (-14,77 %), Alibaba (-10,9 %), Tencent Holdings (-9,79 %), Xiaomi (-8,64 %) et NetEase (-8,14). L’indice Hang Seng China Enterprises a clôturé en baisse de 7,2 %, la plus forte chute depuis novembre 2008, et l’indice Hang Sang Tech a plongé de 11 %, sa pire baisse jamais enregistrée.

Les investisseurs américains qui cherchent à acheter la baisse peuvent explorer iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH), Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK), et KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). EWH est le plus important en taille, avec 811 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds cherche à suivre l’indice MSCI Hong Kong 25/50 et investit dans les grandes et moyennes entreprises de Hong Kong. En ce qui concerne la répartition sectorielle, l’assurance a l’allocation la plus élevée (22%), suivie par l’immobilier (21,94%), les biens d’équipement (12,98%), les financières diversifiées (12,3%), les services publics (11,69%) et les banques (6,35%). EWH a un ratio de dépenses total de 0,50 % et se négocie principalement sur le NYSE Arca.

Cette année, EWH a connu des sorties de 66 millions de dollars et sa valeur liquidative par action a baissé de 7%.

Les investisseurs européens ont également accès aux ETF de Hong Kong avec HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF (HSTE), Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF (LYXHSI), et UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKDU). La gamme d’ETF a reçu 43 millions de dollars d’entrées nettes en dépit de la performance épouvantable.

Le plus important est le HSTE ETF de HSBC avec 173 millions d’euros d’actifs sous gestion. Le fonds cherche à suivre l’indice Hang Seng TECH, qui est composé des 30 plus grandes sociétés technologiques cotées à Hong Kong, comme Alibaba, Tencent et Xiaomi, pour n’en citer que quelques-unes. HSTE a un ratio de dépenses total de 0,5% et se négocie principalement à la Bourse de Londres (HSTE LN, USD ou HTSC LN (GBP). Cette année, la VNI par action du fonds a chuté de 35 %.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .