Les actions de Hims plongent après que le commissaire de la FDA a menacé de prendre des mesures à l'encontre des "médicaments copiés illégalement"

Makary déclare que la FDA ne peut pas vérifier la sécurité des médicaments non approuvés

Ces commentaires font suite au lancement par Hims d'une pilule amaigrissante GLP-1 bon marché

Les actions de Hims ont baissé de 10 % dans les échanges après les heures de bureau

La Food and Drug Administration (FDA) prendra des mesures rapides contre les entreprises qui commercialisent en masse des "médicaments copiés illégalement" en prétendant qu'ils sont similaires à des produits approuvés par la FDA, a déclaré son commissaire Marty Makary jeudi.

Les commentaires de Makary sont intervenus après que la société de télésanté en ligne Hims and Hers Health HIMS.N a commencé à offrir une version composée à 49 dollars, bien moins chère de la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'action Hims, qui a clôturé en baisse de 3,8 % jeudi, a plongé de 10 % dans les échanges après les heures de bureau après le commentaire de Makary.

Le médicament composé de Hims n'est pas approuvé par la FDA et n'a pas fait l'objet d'essais cliniques pour prouver son efficacité. Les préparations magistrales, dans lesquelles les pharmacies mélangent des ingrédients pour fabriquer des médicaments spécialisés ou pour copier un médicament mais à des dosages différents, se sont développées à mesure que les Américains recherchaient des médicaments moins chers.

"La FDA ne peut pas vérifier la qualité, la sécurité ou l'efficacité des médicaments non approuvés", a déclaré M. Makary dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, sans nommer Hims. La FDA n'a pas immédiatement répondu à une demande de précisions.

Plus tôt dans la journée, le lancement par Hims d'une pilule amaigrissante GLP-1 bon marché a provoqué une chute des actions de Novo et d'Eli Lilly LLY.N .

Un porte-parole de Hims a déclaré que l'entreprise n'avait fait aucun compromis sur la sécurité ou l'efficacité et qu'elle utilisait une technologie basée sur les liposomes destinée à favoriser l'absorption.

Mais Novo, qui a constaté une forte demande aux États-Unis pour la pilule amaigrissante qu'il a lancée au début du mois dernier, a déclaré que la préparation en masse de Hims était illégale et qu'il intenterait une action en justice pour protéger sa propriété intellectuelle.

Le directeur général du fabricant danois, Mike Doustdar, a qualifié la pilule de Hims de gaspillage d'argent, affirmant que sa propre pilule utilise une technologie unique qui facilite l'absorption du médicament.

Hims, Novo et Lilly n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur la déclaration de Makary.

UNE PILULE AMÈRE

Novo a lancé sa pilule en janvier au prix de 149 dollars pour les nouveaux utilisateurs et de 199 dollars par la suite. Hims a fixé le prix de son médicament à 49 dollars le premier mois et à 99 dollars par la suite pour ceux qui achètent un plan de cinq mois.

Lilly devrait également lancer sa pilule en avril - ce qui a pesé sur l'action de Novo - et a promis des prix abordables sur le site TrumpRx du gouvernement américain. Les actions de Lilly ont augmenté de 1,6 % après les heures d'ouverture jeudi.

Certains analystes ont déclaré que la pilule de Lilly, un GLP-1 expérimental, pourrait être une prochaine cible pour les copies composées.

L'année dernière, Novo et Hims ont mis fin à un partenariat qui permettait à la société de télésanté d'offrir le Wegovy injectable. Novo a déclaré que Hims avait commercialisé à tort des versions de son médicament, tandis que Hims a accusé Novo de

tenter de contrôler la manière dont ses cliniciens prennent des décisions.

Hims est en conflit avec Novo depuis qu'elle a été autorisée en 2023 par la FDA américaine à vendre des versions des médicaments injectables GLP-1 de Novo, alors que les médicaments de marque étaient en pénurie. Depuis lors, elle a fabriqué des copies "personnalisées" des médicaments de marque à des doses ou des régimes différents de ceux disponibles auprès de Novo et d'autres sociétés pharmaceutiques.

En septembre, la FDA a adressé un avertissement à Hims concernant la commercialisation de semaglutide composé, déclarant que des allégations telles que "même ingrédient actif qu'Ozempic et Wegovy" sont trompeuses.