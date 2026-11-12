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Les actions de Hancock Whitney chutent après l'accord conclu avec Trustmark, d'un montant de 3,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 17:16

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** Le titre de Hancock Whitney HWC.O recule de 11 % à 64 dollars, tandis que celui de Trustmark TRMK.O progresse de 4,5 % à 47 dollars

** La banque régionale américaine Hancock Whitney va racheter Trustmark, une banque de taille plus modeste, dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'environ 3,2 milliards de dollars

** Les actionnaires de TRMK recevront 0,7463 action de Hancock Whitney pour chaque action Trustmark détenue

** “Le moment choisi est quelque peu surprenant, étant donné que HWC vient tout juste de finaliser l’acquisition de One Florida Bank et d’utiliser une part considérable de son excédent de capital” – Matt Olney, analyste chez Stephens

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, HWC a progressé de 13,6 % et TRMK de 17 %

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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