Les actions de Hancock Whitney chutent après l'accord conclu avec Trustmark, d'un montant de 3,2 milliards de dollars

** Le titre de Hancock Whitney HWC.O recule de 11 % à 64 dollars, tandis que celui de Trustmark TRMK.O progresse de 4,5 % à 47 dollars

** La banque régionale américaine Hancock Whitney va racheter Trustmark, une banque de taille plus modeste, dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'environ 3,2 milliards de dollars

** Les actionnaires de TRMK recevront 0,7463 action de Hancock Whitney pour chaque action Trustmark détenue

** “Le moment choisi est quelque peu surprenant, étant donné que HWC vient tout juste de finaliser l’acquisition de One Florida Bank et d’utiliser une part considérable de son excédent de capital” – Matt Olney, analyste chez Stephens

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, HWC a progressé de 13,6 % et TRMK de 17 %