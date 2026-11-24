Le cours de l'action de GQG Partners GQG.AX , société de gestion d'actifs cotée à l'ASX, a progressé jusqu'à 13,6 %, récupérant ainsi une partie des pertes subies au cours des neuf dernières séances , à la suite des événements concernant Nvidia NVDA.O et son directeur général, Jensen Huang.
Nvidia représente environ 6 % du portefeuille 13F déclaré par GQG au 30 septembre, ce qui fait du fabricant de puces l'une des principales positions divulguées du gestionnaire d'actifs.
Voici quelques détails:
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L’action GQG a chuté de près de 47 % depuis le 11 novembre , date à laquelle des informations ont révélé que Nvidia menait une enquête interne sur la relation entre Jensen Huang et la femme d’affaires Alice Huang, soupçonnée d’être une espionne chinoise
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Le titre a atteint lundi son plus bas niveau historique, à 0,515 dollar australien
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Les services de renseignement américains enquêteraient également sur Alice Huang concernant son rôle dans la facilitation des livraisons de puces Nvidia à des entreprises chinoises
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Jensen Huang a ensuite démissionné de son poste de directeur général de Nvidia le 12 novembre, alors que des informations indiquaient que le conseil d'administration envisageait de le destituer , ce qui a pesé sur l'ensemble des marchés et sur les actions de GQG
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Nvidia a par la suite réintégré Jensen Huang à son poste de directeur général sous la pression du président américain Donald Trump, ce qui a contribué à faire remonter le cours des actions de GQG mardi
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