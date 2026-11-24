Les actions de GQG Partners, cotées à l'ASX, regagnent une partie du terrain perdu grâce à des développements liés à Nvidia

Le cours de l'action de GQG Partners GQG.AX , société de gestion d'actifs cotée à l'ASX, a progressé jusqu'à 13,6 %, récupérant ainsi une partie des pertes subies au cours des neuf dernières séances , à la suite des événements concernant Nvidia NVDA.O et son directeur général, Jensen Huang.

Nvidia représente environ 6 % du portefeuille 13F déclaré par GQG au 30 septembre, ce qui fait du fabricant de puces l'une des principales positions divulguées du gestionnaire d'actifs.

Voici quelques détails: