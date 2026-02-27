Les actions de Generate Biomedicines chutent de 6 % lors d'un faible début au Nasdaq pour le développeur de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Les actions de Generate Biomedicines, soutenues par Flagship, GENB.O ont chuté de 6,25 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, donnant au développeur de médicaments une valorisation de 1,91 milliard de dollars, alors que la volatilité persistante du marché a incité les investisseurs à la prudence à l'égard des nouvelles cotations.

Les actions de la société basée à Somerville, dans le Massachusetts, ont ouvert à 15 dollars, alors que le prix de son introduction en bourse était de 16 dollars. Elle a levé 400 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis jeudi, après avoir vendu 25 millions d'actions dans sa fourchette de prix de 15 à 17 dollars l'unité.

Les introductions en bourse dans le secteur de la biotechnologie ont pris de l'ampleur à mesure que les taux d'intérêt baissent et que les capitaux reviennent dans le secteur, mais la reprise reste inégale, les investisseurs restant sélectifs.

Eikon Therapeutics EIKN.O et Agomab Therapeutics

AGMB.O , des sociétés du secteur de la santé récemment introduites en bourse, se négocient toutes deux en dessous de leur prix d'offre à la dernière clôture.

Generate Biomedicines, qui se décrit comme un pionnier de l'application de l'intelligence artificielle à la biotechnologie et à la conception de médicaments, prévoit d'utiliser une grande partie du produit de l'introduction en bourse pour achever deux essais de phase 3 de son principal médicament contre l'asthme, le GB-0895.

Ses premiers travaux incluent le GB-0669, un anticorps COVID-19 qui a montré une activité étendue et résistante aux variantes, bien que la société ait mis en veilleuse son développement à la lumière des conditions changeantes du marché pour les thérapies préventives COVID-19.

Noubar Afeyan, qui a cofondé le fabricant de médicaments Moderna et fait partie des présidents du conseil d'administration de Generate, devrait contrôler 49 % des actions par l'intermédiaire de la société d'investissement Flagship Pioneering. Le conseil d'administration comprend également Frances Arnold, lauréate du prix Nobel, et Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.