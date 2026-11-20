Les actions de Gap progressent, la reprise d'Old Navy faisant oublier un début de période des fêtes morose

GAP.N , le groupe Gap, a revu à la baisse ses prévisions annuelles jeudi après un début de trimestre des fêtes plus lent que prévu, alors même que les efforts visant à relancer sa marque Old Navy semblaient porter leurs fruits.

L'action du distributeur américain de vêtements a progressé de plus de 3% en séance prolongée , les investisseurs ayant bien accueilli les signes de progrès observés dans l'ensemble du portefeuille de Gap: Old Navy a affiché un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions , et la société a nommé Ashley Kechter, cadre chez Vuori, à la tête d'Athleta, sa marque de vêtements de sport en difficulté.

Les investisseurs guettaient des signes indiquant qu’Old Navy , la plus grande marque de Gap, se remettait de son marasme. Alors que la marque éponyme Gap a été le moteur de la croissance récente, les autres enseignes du groupe — Old Navy, Athleta et Banana Republic — sont restées à la traîne .

Old Navy a constaté « un regain d’intérêt de la part de nos consommateurs à faibles et moyens revenus », a déclaré Richard Dickson, directeur général de Gap, citant les progrès réalisés dans ses catégories de jeans et de tricots après les faux pas commis en début d’année.

La marque Old Navy s’est hissée au rang de deuxième marque de jeans aux États-Unis, a précisé M. Dickson, après avoir occupé auparavant la troisième place.

En août , Gap a nommé Michael Francis, un vétéran du commerce de détail au poste de directeur général de la marque. Le chiffre d’affaires d’Old Navy a augmenté de 1% pour atteindre 2,30 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes.

Toutefois, Gap table désormais sur un chiffre d’affaires globalement stable pour l’exercice 2026, alors que ses prévisions antérieures tablaient sur une croissance comprise entre 1% et 1,5%. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 1,4%.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 2,29 et 2,34 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,35 à 2,45 dollars.

« La stabilisation d’Old Navy s’est faite au prix d’une baisse des prix et d’une multiplication des promotions, tandis que Banana Republic et Athleta peinent toujours à donner aux consommateurs une raison de les choisir », a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer.

Les résultats de Gap viennent s'ajouter à des perspectives mitigées concernant les ventes de vêtements pour les fêtes. TJX TJX.N a indiqué cette semaine que la demande de produits en promotion pour les fêtes restait forte, mais Target TGT.N a fait état d'une faiblesse persistante dans le secteur de l'habillement, en particulier dans la mode féminine.

REORGANISATION CHEZ ATHLETA

Athleta, la plus petite enseigne de Gap en termes de chiffre d’affaires, continue de subir des pressions alors qu’elle s’efforce de résorber ses stocks excédentaires et cherche à renforcer l’attrait de la marque. Elle a enregistré une baisse de 15% de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre.

L’entreprise espère que la nouvelle direction aidera la marque à rester compétitive sur un marché des vêtements de sport de plus en plus encombré.

« Franchement, Athleta n’a tout simplement pas suivi le rythme », a déclaré M. Dickson. « Nos produits n’ont pas répondu aux attentes et nous devons revenir à l’essentiel. »

Pour le trimestre des fêtes de fin d’année, Gap prévoit des ventes stables ou en baisse de 1%, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,6%. L’entreprise a indiqué que le trimestre en cours avait démarré lentement en raison d’une météo exceptionnellement douce pour la saison, avant de s’améliorer ces dernières semaines.

« On dirait qu’ils ont trouvé la bonne palette de couleurs, mais la météo va continuer à être un facteur imprévisible », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Pour le troisième trimestre clos le 31 octobre, Gap a annoncé un chiffre d’affaires net de 4,01 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes d’environ 4,02 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté de 82 cents a dépassé les prévisions de 78 cents.