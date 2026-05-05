Les actions de DuPont progressent alors que la société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

5 mai - ** L'action du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N progresse d'environ 7 % à 48,42 $ ** DD relève ses prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires ajustés, après avoir dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre, grâce à des hausses de prix et aux gains tirés de la vente de son activité Aramids, spécialisée dans la production de Kevlar

** DuPont relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 2,35 $ et 2,40 $ par action, contre une fourchette précédente de 2,25 $ à 2,30 $

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,16 et 7,26 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,08 à 7,14 milliards de dollars

** DD affiche un bénéfice ajusté de 55 cents par action pour le premier trimestre, contre une estimation des analystes de 48 cents par action – données compilées par LSEG ** Compte tenu des fluctuations de la séance, DD affiche une hausse de 20,5 % depuis le début de l'année