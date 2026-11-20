** Les actions des fabricants de serveurs d'IA reculent
** Dell Technologies DELL.N recule de 10,3 % à 280,98 dollars
** Hewlett Packard Enterprise HPE.N recule de 8,7 % à 41,57 dollars
** Super Micro Computer SMCI.O recule de 7,2 % à 22,12 dollars
** "Nous traversons actuellement une vague de ventes massives dans le secteur technologique que l’on pourrait comparer, en termes de peur et d’anxiété, à la période du Covid de mars 2020 et aux moments de libération d’avril 2025" — Yorkville Ives & Co
** La société de courtage attribue la vague de ventes actuelle à une "tempête parfaite" résultant de plusieurs facteurs
** Selon la société de courtage, ces facteurs comprennent notamment la victoire des démocrates aux États-Unis et les craintes d’un gouvernement anti-IA ou anti-centres de données, la perte du leader mondial de la révolution de l’IA, Jensen, au plus fort de son scandale, ainsi que les inquiétudes réglementaires liées à la Chine, entre autres
** Si l’on considère l’évolution des cours depuis le début de l’année, DELL a plus que doublé, SMCI a reculé d’environ 24 %, tandis que HPE a progressé d’environ 74 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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