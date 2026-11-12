Les actions de Corteva s'effondrent alors que son directeur général prévient que la crise au Brésil va perdurer

Jeudi, l’action de Corteva CTVA.N a chuté à son plus bas niveau depuis plus d’un an et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une seule journée de son histoire, alors que le groupe américain de produits agrochimiques a mis en garde contre la faiblesse persistante du marché brésilien jusqu’à la fin de l’année.

Les agriculteurs brésiliens, sur l’un des plus grands marchés mondiaux de la protection des cultures, sont confrontés à des problèmes de liquidités, la flambée des taux d’intérêt faisant grimper les coûts de financement et les prix des intrants.

« Nous n’avions anticipé ni l’ampleur ni la rapidité de la détérioration que nous avons connue au Brésil », a déclaré Luke Kissam, directeur général de Corteva, lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats. La société avait fortement revu à la baisse ses prévisions annuelles mercredi.

« Le Brésil était déjà un marché difficile… les conditions de marché se sont fortement détériorées au cours des dernières semaines du troisième trimestre, et nous continuons d’observer une évolution négative depuis lors », a déclaré M. Kissam.

« Une trop grande partie des produits que nous avons vendus sur le marché brésilien l’année dernière n’a pas été épandue », a-t-il précisé, ajoutant que Corteva disposait dans ce marché de stocks propres plus importants que prévu pour 2026.

La société ne prévoit pas d’amélioration significative du comportement d’achat au Brésil à court terme, et ces stocks élevés devraient peser sur le résultat opérationnel de 2026 à hauteur de 100 millions de dollars.

L'action de Corteva, qui fabrique des solutions phytosanitaires telles que des herbicides et des fongicides, a reculé de 20,3 % à 9,68 dollars.

LES PERSPECTIVES PÈSENT SUR LE COURS DE L'ACTION

En début d’année, la société a finalisé la scission de son activité semences et génétique pour en faire une société cotée distincte, Vylor VYLR.N .

Corteva a « pris un mauvais départ » dans son premier rapport financier autonome après la scission, a déclaré Kristen Owen, d’Oppenheimer.

Salvator Tiano, analyste chez KeyBanc Capital Markets, a déclaré que, étant donné que la plupart des problèmes se concentraient au Brésil, les résultats du troisième trimestre n’étaient « pas mauvais pris isolément ».

« Le problème réside dans l’écart important par rapport aux prévisions fournies mi-septembre. »

Mercredi, Corteva a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour l’ensemble de l’année, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,1 milliard et 1,125 milliard de dollars, contre environ 1,3 milliard de dollars auparavant. Ses prévisions de bénéfice ajusté par action, comprises entre 76 et 80 cents, sont inférieures aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 1,63 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.