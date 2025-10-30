 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 128,26
-0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Chipotle et de Starbucks chutent alors que les problèmes de coûts et de demande s'intensifient
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la pression tarifaire pour Starbucks au paragraphe 3, ajout d'une citation d'analyste aux paragraphes 7, 9) par Savyata Mishra et Akriti Shah

Les actions de Chipotle Mexican Grill

CMG.N et de Starbucks SBUX.O ont chuté dans les premiers échanges sur le marché jeudi, alors que de nouveaux avertissements sur la faiblesse de la demande et l'augmentation des coûts des intrants ont souligné les défis croissants auxquels les chaînes de restaurants américaines sont confrontées.

L'incertitude concernant les droits de douane aux États-Unis et les prix élevés incitent les Américains à repenser leurs achats quotidiens, et de nombreuses entreprises doivent à leur tour actualiser leurs stratégies pour tirer le meilleur parti des tendances fugaces de la demande.

La troisième réduction des prévisions de ventes de Chipotle cette année a fait chuter ses actions de près de 18 % avant la cloche, tandis que l'action Starbucks SBUX.O a chuté d'environ 5 % après que les marges ont été mises sous pression par une augmentation desprix des grains de café, en partie due aux tarifs douaniers.

Les taxes imposées par le président Donald Trump sur les importations de bœuf - l'ingrédient le plus acheté par Chipotle - ont également fait grimper les coûts pour la chaîne de burritos, mais ses dirigeants ont promis une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026.

"Dans un environnement où le trafic est en baisse, il est peu probable que les consommateurs donnent à Chipotle le pouvoir d'augmenter les prix du menu. Nous nous attendons à ce que cette dynamique entraîne une contraction significative des marges, non seulement pour Chipotle, qui peut raisonnablement se le permettre, mais aussi pour nombre de ses concurrents", a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG.

Les dirigeants de Chipotle ont également souligné le net recul des ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, une cohorte qui représente environ 40 % de ses ventes et que l'entreprise classe dans la catégorie des revenus faibles à moyens.

Bien que Starbucks ait enregistré une croissance de ses ventes comparables pour la première fois depuis plus d'un an, les analystes restent incertains quant au calendrier de redressement de l'entreprise.

"Les progrès se font au détriment d'une érosion significative des marges, ce qui, bien qu'encourageant, repousse la reprise des bénéfices plus loin (et plus loin) vers la droite",a déclaré Peter Saleh.

Reflétant les difficultés rencontrées par Chipotle et Starbucks pour équilibrer une demande en berne et des coûts en hausse, leurs actions ont chuté de 34 % et de près de 8 % depuis le début de l'année. Le sous-indice S&P Composite 1500 Restaurants .SPCOMREST est en baisse d'environ 1 % en 2025, ce qui est inférieur au gain d'environ 17 % de l'indice S&P plus large .SPX .

Au moins sept maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur Chipotle, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois d'environ 30,08, tandis qu'au moins trois ont réduit leurs objectifs sur Starbucks, dont le ratio PE s'élevait à 32,13.

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
39,780 USD NYSE 0,00%
DOMINO'S PIZZA
405,8700 USD NASDAQ 0,00%
MCDONALD'S
302,390 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 890,59 Pts CBOE 0,00%
STARBUCKS
84,1700 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/10/2025 à 13:14:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank