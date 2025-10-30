Les actions de Chipotle et de Starbucks chutent alors que les problèmes de coûts et de demande s'intensifient

(Ajout de détails sur la pression tarifaire pour Starbucks au paragraphe 3, ajout d'une citation d'analyste aux paragraphes 7, 9) par Savyata Mishra et Akriti Shah

Les actions de Chipotle Mexican Grill

CMG.N et de Starbucks SBUX.O ont chuté dans les premiers échanges sur le marché jeudi, alors que de nouveaux avertissements sur la faiblesse de la demande et l'augmentation des coûts des intrants ont souligné les défis croissants auxquels les chaînes de restaurants américaines sont confrontées.

L'incertitude concernant les droits de douane aux États-Unis et les prix élevés incitent les Américains à repenser leurs achats quotidiens, et de nombreuses entreprises doivent à leur tour actualiser leurs stratégies pour tirer le meilleur parti des tendances fugaces de la demande.

La troisième réduction des prévisions de ventes de Chipotle cette année a fait chuter ses actions de près de 18 % avant la cloche, tandis que l'action Starbucks SBUX.O a chuté d'environ 5 % après que les marges ont été mises sous pression par une augmentation desprix des grains de café, en partie due aux tarifs douaniers.

Les taxes imposées par le président Donald Trump sur les importations de bœuf - l'ingrédient le plus acheté par Chipotle - ont également fait grimper les coûts pour la chaîne de burritos, mais ses dirigeants ont promis une approche "lente et mesurée" des hausses de prix en 2026.

"Dans un environnement où le trafic est en baisse, il est peu probable que les consommateurs donnent à Chipotle le pouvoir d'augmenter les prix du menu. Nous nous attendons à ce que cette dynamique entraîne une contraction significative des marges, non seulement pour Chipotle, qui peut raisonnablement se le permettre, mais aussi pour nombre de ses concurrents", a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG.

Les dirigeants de Chipotle ont également souligné le net recul des ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, une cohorte qui représente environ 40 % de ses ventes et que l'entreprise classe dans la catégorie des revenus faibles à moyens.

Bien que Starbucks ait enregistré une croissance de ses ventes comparables pour la première fois depuis plus d'un an, les analystes restent incertains quant au calendrier de redressement de l'entreprise.

"Les progrès se font au détriment d'une érosion significative des marges, ce qui, bien qu'encourageant, repousse la reprise des bénéfices plus loin (et plus loin) vers la droite",a déclaré Peter Saleh.

Reflétant les difficultés rencontrées par Chipotle et Starbucks pour équilibrer une demande en berne et des coûts en hausse, leurs actions ont chuté de 34 % et de près de 8 % depuis le début de l'année. Le sous-indice S&P Composite 1500 Restaurants .SPCOMREST est en baisse d'environ 1 % en 2025, ce qui est inférieur au gain d'environ 17 % de l'indice S&P plus large .SPX .

Au moins sept maisons de courtage ont réduit leurs objectifs de prix sur Chipotle, qui se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois d'environ 30,08, tandis qu'au moins trois ont réduit leurs objectifs sur Starbucks, dont le ratio PE s'élevait à 32,13.