Les actions de Chipotle et de Mondelez chutent en raison de la faiblesse de la demande et de la hausse des coûts qui pèsent sur les perspectives de ventes

4 février - Les actions de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N ont chuté de 6 % et celles de Mondelez International MDLZ.O ont baissé de 4,5 % avant l'ouverture des marchés mercredi, les prévisions de ventes annuelles peu encourageantes des entreprises ayant suscité des inquiétudes quant à la faiblesse de la demande des consommateurs et à l'augmentation des coûts des intrants.

Les ménages à faible revenu ont réduit leurs dépenses discrétionnaires en raison de la hausse des prix, des retards dans le versement des allocations alimentaires et du ralentissement du marché de l'emploi.

Plusieurs grandes entreprises de biens de consommation telles que P&G PG.N , Coca-Cola KO.N et PepsiCo

PEP.O ont abaissé leurs prix d'entrée afin de fidéliser leurs clients.

LA HAUSSE DES COÛTS DU BŒUF PÈSE SUR CHIPOTLE

Chipotle prévoit d'augmenter les prix de son menu de 1 % à 2 % cette année et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes à magasins comparables en 2026 soient à peu près stables, ce qui montre que l'entreprise ne s'attend pas à un redressement rapide de la demande.

"Le guide du chiffre d'affaires a été une déception et nous pensons qu'il témoigne également de l'idée que la demande sous-jacente de l'industrie de la restauration ne s'est pas améliorée, du moins pas encore", ont déclaré les analystes de Piper Sandler.

Chipotle a prévenu en octobre que les dépenses de consommation resteraient sous pression jusqu'au début de 2026, notant un recul parmi les ménages américains gagnant moins de 100 000 dollars par an, un groupe qui représente environ 40 % de ses ventes.

Les prix de la viande de bœuf, qui constitue le principal produit de base de Chipotle, ont atteint des niveaux record aux États-Unis , la sécheresse ayant contraint les éleveurs à réduire le cheptel bovin.

LES HAUSSES DE PRIX FONT FUIR LES CLIENTS DE MONDELEZ

Mondelez , propriétaire de Cadbury, a annoncé une année en demi-teinte, notant que la hausse des prix du cacao se heurte désormais à la baisse de la demande de la part des consommateurs dont le budget est déjà serré.

Les prix du cacao ont fait un bond de 160 % en 2024 avant de se calmer en raison d'un excédent mondial, mais l'entreprise a déclaré qu'elle avait déjà assuré ses besoins en cacao pour 2026 à des taux supérieurs aux niveaux actuels du marché, ce qui limite sa capacité à réduire immédiatement les prix des produits.

La société a déclaré que les consommateurs, en particulier aux États-Unis, réduisent leurs dépenses et se tournent vers les canaux de valeur, ce qui pèse sur les volumes après plusieurs séries de hausses de prix visant à compenser la forte augmentation des coûts du cacao.

"Nous admettons que les perspectives mitigées pour l'exercice 26 sont objectivement décevantes et explicitement pondérées par le second semestre, ce qui implique une amélioration difficile de la trajectoire des volumes ", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.