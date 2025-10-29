 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 222,50
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Chipotle en hausse avant les résultats trimestriels
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG ont progressé de 0,5 % mercredi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs étant à l'affût de signes de reprise pour la chaîne de burritos après que la faiblesse des dépenses de consommation ait nui aux résultats du dernier trimestre ** En juillet, CMG a abaissé () son objectif de croissance annuelle des ventes et a manqué les estimations de ventes trimestrielles, l'incertitude économique ayant incité les consommateurs à moins dîner, les récentes hausses de prix ayant également nui à la demande ** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 8% à 3,02 milliards de dollars, un BPA ajusté de 0,29 $ contre 0,27 $ l'année précédente, selon LSEG

** Dix-neuf des 31 analystes ont réduit leurs estimations de BPA au cours du mois dernier, tandis qu'aucun ne les a relevées, selon LSEG

** L'action CMG a chuté d'environ 33% depuis le début de l'année, sous-performant le S&P 500 .SPX qui a augmenté de 17%

** L'action a récemment été évaluée à 30x les bénéfices attendus, bien en dessous de la moyenne à 5 ans du PE à terme qui est de 45

Valeurs associées

CHIPOTLE MEXICAN
40,275 USD NYSE +0,04%
S&P 500 INDEX
6 902,71 Pts CBOE +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank