Les actions de Chipotle en hausse avant les résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Chipotle Mexican Grill CMG ont progressé de 0,5 % mercredi avant la publication des résultats trimestriels, les investisseurs étant à l'affût de signes de reprise pour la chaîne de burritos après que la faiblesse des dépenses de consommation ait nui aux résultats du dernier trimestre ** En juillet, CMG a abaissé () son objectif de croissance annuelle des ventes et a manqué les estimations de ventes trimestrielles, l'incertitude économique ayant incité les consommateurs à moins dîner, les récentes hausses de prix ayant également nui à la demande ** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 8% à 3,02 milliards de dollars, un BPA ajusté de 0,29 $ contre 0,27 $ l'année précédente, selon LSEG

** Dix-neuf des 31 analystes ont réduit leurs estimations de BPA au cours du mois dernier, tandis qu'aucun ne les a relevées, selon LSEG

** L'action CMG a chuté d'environ 33% depuis le début de l'année, sous-performant le S&P 500 .SPX qui a augmenté de 17%

** L'action a récemment été évaluée à 30x les bénéfices attendus, bien en dessous de la moyenne à 5 ans du PE à terme qui est de 45