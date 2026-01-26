Les actions de Boeing chutent avant la publication des résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N ont baissé de 0,4 % le lundi avant la publication des résultats du 4ème trimestre avant l'ouverture de la bourse le mardi

** Le constructeur d'avions devrait afficher une perte/action de 0,39 $ par rapport à une perte/action de 5,90 $ au T4 2024, sur un chiffre d'affaires de 22,60 milliards de dollars, soit une augmentation de 48,3 % en glissement annuel, selon les données de LSEG

** BA a atteint ou dépassé les estimations du BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, selon LSEG

** Sur les 29 analystes qui couvrent BA, la répartition des recommandations est de 24 "achat fort" ou "achat", les 5 restants considèrent l'action comme "à conserver"

** L'objectif de prix médian de 265,50 $ est en hausse de 6,2 % par rapport à il y a un mois (LSEG)

** Les actions de BA ont augmenté de plus de 15 % depuis le début de l'année, contre un gain de ~3 % pour l'indice Dow Industrials .DJI et une progression de ~8,5 % pour l'indice S&P 1500 Aerospace Defense .SPCOMAED au cours de la même période

** Les options BA impliquent une variation de 4,6 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce qui est plus élevé que la variation moyenne de l'action de 3,5 % le jour des résultats au cours des huit derniers trimestres