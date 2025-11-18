Les actions de Blue Owl prolongent leurs pertes après le blocage des rachats du fonds de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les BDC sous la pression des faillites et de la volatilité des marchés

Blue Owl invite les investisseurs à ne pas se contenter des gros titres

La croissance du crédit privé soulève des inquiétudes quant à la transparence et à l'effet de levier

Les actions de Blue Owl OWL.N ont chuté de 2 % dans les transactions de pré-marché mardi, étendant les pertes de la session précédente, après que le gestionnaire d'actifs alternatifs ait bloqué les rachats de l'un de ses fonds de crédit privé en vue d'une fusion.

Au début du mois, la société avait dévoilé un projet de fusion de ses deux fonds de dette, le Blue Owl Capital Corporation OBDC.N , coté en bourse, avec la société de développement commercial non cotée (BDC) Blue Owl Capital Corporation II.

Toutefois, les investisseurs du fonds non coté ne pourront pas racheter leur capital avant la finalisation de la fusion, prévue pour le premier trimestre 2026.

Dans une interview accordée au Financial Times dimanche, un cadre supérieur de Blue Owl a déclaré que les investisseurs du fonds privé pourraient potentiellement subir une perte sur certains de leurs investissements aux prix actuels, si les actionnaires votent en faveur de l'opération.

En effet, les investisseurs sont invités à échanger leurs actions contre la valeur du fonds plus important, qui se négocie actuellement avec une décote d'environ 20 % par rapport à la valeur déclarée de ses actifs, selon le journal.

Le directeur général Craig Packer a déclaré aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique lundi que l'opération constituait "une étape clé dans la rationalisation" de sa plateforme de fonds, selon un document montrant des extraits de la conférence.

Il a ajouté qu'elle "améliorerait à la fois la liquidité et les opportunités pour nos investisseurs en dette".

Blue Owl a déclaré dans un communiqué séparé lundi que les détenteurs du plus petit fonds commenceraient à recevoir le taux de dividende plus élevé payé par le plus grand fonds. Un porte-parole de Blue Owl a refusé de faire des commentaires au-delà des déclarations de lundi.

LA NERVOSITÉ DU MARCHÉ

Le crédit privé s'est développé rapidement, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés en dehors des banques traditionnelles, mais son rythme de croissance a également suscité des inquiétudes concernant la transparence, l'effet de levier et la manière dont ces fonds gèreraient le stress en cas de ralentissement.

Les inquiétudes concernant la qualité des actifs, le mode de sélection des gestionnaires et la perspective d'une baisse des bénéfices lorsque les taux d'intérêt diminueront ont pesé sur les actions des BDC cotées en bourse cette année.

Le blocage des rachats a ajouté à la nervosité des investisseurs à un moment délicat pour les véhicules de crédit privés, qui sont déjà soumis à des tensions sur le marché à la suite des faillites jumelles du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor.

"La volatilité récente du secteur des BDC reflète les pressions techniques du marché, et non les fondamentaux du portefeuille, qui restent solides", a déclaré Blue Owl dans son dépôt de titres lundi.

Une BDC est un type de véhicule d'investissement américain qui fournit des financements aux petites et moyennes entreprises.

Les actions de Blue Owl ont chuté de près de 41 % depuis le début de l'année. L'action a clôturé en baisse d'environ 6 % lundi, son plus bas niveau depuis décembre 2023.

Les actions de Blue Owl Capital Corporation (OBDC) sont en baisse de 21,6 % depuis le début de l'année.

"Le sentiment du marché public à l'égard des BDC semble être déconnecté des réalités du terrain", avait déclaré Craig Packer lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats au début du mois. "Nous encourageons les investisseurs à regarder au-delà des gros titres."