Les actions de Blue Owl prolongent leurs pertes après le blocage des rachats du fonds de crédit privé

Les actions de Blue Owl OWL.N ont chuté de 2 % dans les transactions de pré-marché mardi, étendant les pertes de la session précédente, après que le gestionnaire d'actifs alternatifs ait bloqué les rachats de l'un de ses fonds de crédit privés en vue d'une fusion.

Au début du mois, la société a dévoilé un projet de fusion de ses deux fonds de dette, Blue Owl Capital Corporation

OBDC.N , cotée en bourse, et Blue Owl Capital Corporation II, société de développement commercial non cotée en bourse.

Selon Blue Owl, la fusion des fonds permettra de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité et de mieux positionner les actionnaires pour une valeur à long terme.

Toutefois, les investisseurs du fonds non négocié ne pourront pas demander le remboursement de leur capital avant la clôture de la fusion, prévue pour le premier trimestre 2026.

Le crédit privé s'est rapidement développé, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés en dehors des banques traditionnelles, mais son rythme de croissance a également suscité des inquiétudes quant à la transparence, à l'effet de levier et à la manière dont ces fonds gèreraient le stress en cas de ralentissement économique.

Les inquiétudes concernant la qualité des actifs, le mode de sélection des gestionnaires et la perspective d'une baisse des bénéfices lorsque les taux d'intérêt diminueront ont pesé sur les actions des sociétés de développement commercial cotées en bourse cette année.

Le blocage des rachats a ajouté à la nervosité des investisseurs à un moment délicat pour les véhicules de crédit privés, qui sont déjà soumis à des tensions sur le marché à la suite des faillites jumelles du fabricant de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor.

"La volatilité récente du secteur des BDC reflète les pressions techniques du marché, et non les fondamentaux du portefeuille, qui restent solides", a déclaré Blue Owl dans un dépôt de titres lundi.

Une BDC est un type de véhicule d'investissement américain qui fournit des financements aux petites et moyennes entreprises.

Les actions de Blue Owl ont chuté de près de 41 % depuis le début de l'année. L'action a clôturé en baisse d'environ 6 % lundi, son plus bas niveau depuis décembre 2023.

Les actions de Blue Owl Capital Corporation (OBDC), qui possède plus de 17 milliards de dollars d'actifs, sont en baisse de 21,6 % depuis le début de l'année.