Les actions de Block, dirigé par Jack Dorsey, chutent sur fond d'inquiétudes concernant la rentabilité de Square

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de la fintech Block

XYZ.N ont chuté de 14,5 % dans les transactions de pré-marché vendredi, les investisseurs étant réticents devant une croissance des bénéfices inférieure à celle du volume au sein de son unité de paiement, Square.

Le volume brut des paiements pour Square, qui fournit des solutions de paiement aux petites et moyennes entreprises, a augmenté de 12 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, rejoignant les niveaux observés pour la dernière fois il y a plus de deux ans.

Mais la croissance de la marge brute a ralenti à 9,22 % au cours du trimestre clos le 30 septembre, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant à l'équilibre entre la rentabilité et l'échelle.

les analystes de la maison de courtage Morgan Stanley ont écrit dans une note: "Nous avons généralement constaté que les investisseurs se concentrent à nouveau sur la rentabilité plutôt que sur la croissance".

Ils ont ajouté que les investisseurs donnent la priorité à la compréhension de la "voie suivie par Block pour atteindre de manière cohérente la règle des 40-plus".

La règle des 40-plus exige que les pourcentages du taux de croissance du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire s'additionnent pour atteindre au moins quarante.

"Nous pensons que la performance de Square stimule l'action, car elle est considérée comme l'activité à plus fort coefficient par rapport à Cash App, et les détails n'ont pas été à la hauteur des attentes", ont déclaré les analystes de Truist Securities.

Alors que les marchés boursiers frôlent des records, le consommateur américain ainsi que les petites et moyennes entreprises ont commencé à montrer des signes de faiblesse , suscitant des inquiétudes à Wall Street quant à la qualité du crédit dans le segment des revenus les plus faibles.

Les pertes liées aux transactions, aux prêts et aux créances des consommateurs de Block ont augmenté de 89 % au cours du trimestre pour atteindre 363,5 millions de dollars.

Les pertes ont été entraînées par des emprunts plus élevés dans l'application Cash App, ce qui pourrait rendre les investisseurs sensibles, étant donné le risque de bilan supplémentaire, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.