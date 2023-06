Les actions dans le rouge et l'or noir en hausse

(AOF) - Les marchés européens ont débuté la semaine dans le rouge. L’indice CAC 40 a clôturé en retrait de 0,96% à 7 200,91 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 0,70% à 4 293,24 points. Aux Etats-Unis, la situation est plus contrastée, avec un Dow Jones en repli de 0,30% et un Nasdaq Composite en progression de 0,39%. De son côté, le bitcoin perdait plus de 3% à 26 395 dollars alors que la SEC attaque en justice la plus importante plateforme d'échange, Binance, alléguant qu'elle exploitait une bourse d'échange illégale aux États-Unis.

Le début de séance a été marqué par les annonces du week-end de l'Opep+ et en particulier de la décision de l'Arabie saoudite de réduire sa production de 1 million de barils par jour. Toujours bien orientés à la clôture, les cours du pétrole ont cependant réduit leurs gains en cours de séance.

Les statistiques du jour ont globalement déçu des deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, l'activité dans le secteur des services a été légèrement plus faible qu'annoncé initialement en mai. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en mai, après 54,1 en avril. Il était attendu à 53,3, en ligne avec la première estimation. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 55,1 après 56,2 en avril. Il était attendu à 55,9, en ligne avec la première estimation.

Aux Etats-Unis, le secteur des services a moins crû qu'attendu en mai, a indiqué l'Institute of Supply Management. L'indice des directeurs d'achats pour le secteur non manufacturier est ressorti à 51,5 contre un consensus de 54,5. Il était à 52 en avril. Les commandes à l'industrie ont augmenté de 0,4% en février après une augmentation de 0,6% le mois précédent, mais les économistes tablaient sur une progression de 1,1%.

Du côté des valeurs, les sociétés pétrolières et parapétrolières n'ont pas conservé leurs gains du début de séance liés à la hausse de l'or noir. Technip Energies a cependant fait exception.