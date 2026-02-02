Les actions d'Oracle chutent avant la mise sur le marché en raison d'un plan de financement de 45 à 50 milliards de dollars pour l'IA en nuage

(Corrige le cinquième point pour indiquer que les détenteurs d'obligations ont poursuivi Oracle en janvier, et non au début de ce mois)

2 février - ** Les actions d'Oracle chutent de 4,7 % dans les échanges avant bourse après que la société ait déclaré qu'elle s'attend à ce que lève 45 à 50 milliards de dollars en 2026 pour construire une capacité d'infrastructure cloud supplémentaire

** La société indique que le financement proviendra d'un mélange d'actions et de dettes, soulignant l'ampleur de son expansion basée sur l'IA

** Environ la moitié du financement devrait provenir d'actions ordinaires et d'instruments liés aux actions, y compris des titres privilégiés obligatoirement convertibles et un nouveau programme sur le marché d'un montant maximum de 20 milliards de dollars

** Le reste sera obtenu par l'émission d'obligations de premier rang non garanties, prévue pour le début de l'année 2026

** Les inquiétudes se sont intensifiées après que les détenteurs d'obligations ont poursuivi Oracle en janvier, alléguant que la société avait dissimulé la nécessité d'un emprunt supplémentaire important; les coûts des swaps de défaut de crédit ont atteint en décembre leur niveau le plus élevé depuis cinq ans

** ORCL en baisse de 15,5 % depuis le début de l'année