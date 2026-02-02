 Aller au contenu principal
Les actions d'Oracle chutent avant la mise sur le marché en raison d'un plan de financement de 45 à 50 milliards de dollars pour l'IA en nuage
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le cinquième point pour indiquer que les détenteurs d'obligations ont poursuivi Oracle en janvier, et non au début de ce mois)

2 février - ** Les actions d'Oracle chutent de 4,7 % dans les échanges avant bourse après que la société ait déclaré qu'elle s'attend à ce que lève 45 à 50 milliards de dollars en 2026 pour construire une capacité d'infrastructure cloud supplémentaire

** La société indique que le financement proviendra d'un mélange d'actions et de dettes, soulignant l'ampleur de son expansion basée sur l'IA

** Environ la moitié du financement devrait provenir d'actions ordinaires et d'instruments liés aux actions, y compris des titres privilégiés obligatoirement convertibles et un nouveau programme sur le marché d'un montant maximum de 20 milliards de dollars

** Le reste sera obtenu par l'émission d'obligations de premier rang non garanties, prévue pour le début de l'année 2026

** Les inquiétudes se sont intensifiées après que les détenteurs d'obligations ont poursuivi Oracle en janvier, alléguant que la société avait dissimulé la nécessité d'un emprunt supplémentaire important; les coûts des swaps de défaut de crédit ont atteint en décembre leur niveau le plus élevé depuis cinq ans

** ORCL en baisse de 15,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ORACLE
164,650 USD NYSE -2,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 10:44:00.

