Les actions d'Intensity Therapeutics ont plus que doublé grâce aux résultats prometteurs d'un essai clinique sur le cancer

30 octobre - ** Les actions d'Intensity Therapeutics

INTS.O ont grimpé de 128,6 % à 0,62 $ avant la mise sur le marché

** L'INT230-6, le médicament expérimental de la société contre le cancer, a montré des résultats encourageants chez les patients atteints de cancers avancés, selon une étude publiée dans la revue Lancet's eBioMedicine

** L'INTS déclare que l'INT230-6 a montré un taux de contrôle de la maladie de 75 % dans les cancers avancés - eBioMedicine

** Le médicament a été injecté directement dans les tumeurs; il a réduit les tumeurs non traitées chez 20 % des patients, selon l'INTS

** La survie médiane était de 11,9 mois; elle est passée à 21,3 mois chez les patients atteints de sarcome

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 85% depuis le début de l'année