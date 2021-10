Les actions d’énergie reculent en raison de la hausse des stocks de pétrole aux États-Unis

Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 2,3 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 22 octobre, bien plus que les 1,9 million de barils initialement prévus.

Les prix du pétrole ont chuté ce mercredi après que les données industrielles ont montré que les stocks de pétrole brut ont augmenté plus que prévu et que les stocks de carburant ont augmenté de manière inattendue la semaine dernière aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde. Les stocks de pétrole brut ont augmenté de 2,3 millions de barils au cours de la semaine se terminant le 22 octobre, bien plus que les 1,9 million de barils initialement prévus. Et malgré les prévisions de baisse, les stocks d’essence et de distillats ont augmenté respectivement de 500 000 barils et d’un million de barils.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 1,42 % pour s’échanger à 85,12 dollars le baril, après avoir clôturé à leur plus haut sommet en sept ans mardi. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate ont baissé de 2,35% à 82,66 dollars le baril après avoir gagné environ 1% lors de la session précédente.

Les actions énergétiques de l’indice S&P 500 ont reculé de 2,86 %, entraînant l’indice général à la baisse par rapport à ses sommets (-0,51 %). Les ETFs de matières premières pétrolières et du secteur de l’énergie ont chuté, comme United States Oil Fund (-2.65%), WisdomTree Brent Crude Oil (-1.61%), VanEck Oil Services ETF (5.05%), SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (-4.24%), iShares U.S. Energy ETF (-2.15%), iShares Global Energy ETF (-1.94%) et Energy Select Sector SPDR Fund (-2.87%).

