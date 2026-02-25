Les actions d'Axon augmentent grâce aux dépenses publiques qui dopent les bénéfices du fabricant de Taser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Axon Enterprise AXON.O ont bondi de 16% sur le marché en début de séance mercredi, après que le fabricant de Taser a annoncé un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses dispositifs de sécurité et ses produits logiciels.

L'augmentation des investissements fédéraux dans la lutte contre l'immigration et les dépenses des entreprises pour la sécurité des cadres ont favorisé la demande pour Axon, qui fabrique des caméras portées sur le corps et des systèmes de gestion des preuves numériques utilisés par les entreprises et les gouvernements.

Les réservations d'Axon pour 2025 se sont élevées à 7,4 milliards de dollars, soit une hausse de 46 % par rapport à l'année précédente, les réservations du quatrième trimestre ayant augmenté d'environ 50 %, a déclaré la société mardi.

"Il existe une opportunité majeure pour les forces de l'ordre fédérales et pour un certain nombre de nos produits de base, ainsi que pour la technologie de lutte contre les UAS (unmanned aircraft system) ", a déclaré Joshua Isner, président d'Axon, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Joshua Reilly, analyste chez Needham, a déclaré que la dynamique de la société est forte dans les principaux segments de clientèle, y compris les États et l'international, et a souligné que son segment d'entreprise contribue aux réservations.

Axon s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour 2026 augmente de 27 % à 30 %.

La société fabrique également un compagnon d'IA à commande vocale pour ses caméras corporelles et fabrique des systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation.

"La capacité d'Axon à générer de la valeur basée sur l'AI à partir de capteurs, de données uniques et de flux de travail devient de plus en plus évidente. La demande en matière de sécurité publique continue également de croître", a déclaré Michael Latimore, analyste chez Northland Capital Markets.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 2,15 $ par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,60 $, selon les données compilées par LSEG.

"Il s'agissait d'un trimestre critique et AXON a frappé un grand coup", a déclaré Andrew Sherman, analyste chez TD Cowen.

Les actions d'Axon se négocient à environ 57,43 fois leurs estimations de bénéfices à venir, ce qui est supérieur à la médiane du secteur, qui est de 26,18.