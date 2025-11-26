 Aller au contenu principal
Les actions d'Autodesk augmentent grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de la société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O augmentent de 7,6 % à 316,9 $ dans les échanges de pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieurs aux estimations de la Bourse, stimulés par les renouvellements d'abonnement et la demande d'outils de conception pilotés par l'intelligence artificielle

** J.P. Morgan estime que la forte exécution de la société, sa stratégie de plateforme intégrée et l'accent mis sur l'IA lui confèrent une base solide pour une croissance durable à long terme

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,90 à 1,92 milliard de dollars pour le quatrième trimestre; le chiffre d'affaires de 1,85 milliard de dollars pour le troisième trimestre a dépassé les estimations des analystes

** 25 des 31 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver"; leur estimation médiane est de 375 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture du dernier jour, l'action est en baisse marginale depuis le début de l'année

