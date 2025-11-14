 Aller au contenu principal
Les actions d'Applied Materials chutent en raison des restrictions strictes à l'exportation imposées par les États-Unis, qui pèsent sur les activités en Chine
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddarth S et Kanchana Chakravarty

Les actions d'Applied Materials

AMAT.O ont chuté de 5 % avant la clôture des marchés vendredi , le fabricant d'équipements pour puces électroniques prévoyant une réduction des dépenses en Chine l'année prochaine en raison des strictes restrictions américaines à l'exportation.

Le gouvernement américain a pris des mesures sévères à l'encontre des entreprises étrangères, notamment chinoises, qui utilisent des filiales et des sociétés affiliées pour contourner les restrictions à l'exportation d'outils de fabrication de puces et de produits connexes, ce qui a nui aux ventes d'Applied Materials et de ses rivaux.

La Chine est le premier acheteur mondial d'outils de fabrication de puces depuis 2020. Les résultats d'Applied, considérés comme un indicateur de la demande future de semi-conducteurs, font suite à des avertissements similaires concernant la Chine de la part de ses rivaux ASML

ASML.AS et KLA Corp KLAC.O .

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que l'impact sur le chiffre d'affaires global d'Applied soit atténué, car la part des ventes en Chine est tombée à une fourchette moyenne de 20 % , alors qu'elle représentait près de 40 % du chiffre d'affaires au cours des dernières années. La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires global soit plus élevé au second semestre 2026.

La règle d'affiliation a été suspendue après les pourparlers entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping. Les dirigeants d'Applied ont confirmé que la suspension de la règle permettra à nouveau de réaliser des ventes d'environ 600 millions de dollars pour l'ensemble de l'exercice.

Le directeur général de l' entreprise, Gary Dickerson, a déclaré que les rivaux étrangers continuaient à vendre à des entreprises chinoises que son entreprise ne peut pas servir.

"Le grand débat reste de savoir si le départ des pairs est un signe de perte de parts de marché en Chine, mais AMAT reste catégorique sur le fait que ce n'est pas le cas", ont noté les analystes de Jefferies.

Le mois dernier, Applied Materials a prévu un impact de 600 millions de dollars sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 et, quelques semaines plus tard, l'entreprise a supprimé environ 4 % de ses effectifs pour rationaliser ses opérations, les restrictions américaines à l'exportation pesant sur ses activités.

L'action a augmenté de 37,3 % depuis le début de l'année et au moins trois maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de prix à la suite des résultats.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/11/2025 à 12:12:45.

