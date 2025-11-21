Les actions d'AnaptysBio chutent à la suite d'une bataille juridique avec GSK au sujet de la licence d'un médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'AnaptysBio ANAB.O ont chuté de 14% dans les échanges avant bourse vendredi après que le développeur de médicaments américain et Tesaro, une unité du britannique GSK

GSK.L , aient intenté des poursuites l'un contre l'autre, les deux affirmant une rupture dans un accord de partenariat pour un médicament contre le cancer.

Le litige porte sur un accord conclu en 2014 entre AnaptysBio et Tesaro, l'unité d'oncologie de GSK, qui a donné à Tesaro les droits de développer et de vendre le dostarlimab, commercialisé sous le nom de Jemperli.

Jeudi, Tesaro a intenté une action en justice contre AnaptysBio devant un tribunal du Delaware, l'accusant d'avoir violé l'accord et affirmant que cette prétendue violation lui avait permis de mettre fin à l'accord, de réduire de moitié les redevances et les paiements d'étape et d'obtenir une licence permanente pour le médicament.

Un jour plus tard, AnaptysBio a déposé sa propre plainte, accusant Tesaro d'avoir violé les conditions d'exclusivité en participant à des essais avec des médicaments PD-1 rivaux, y compris le Keytruda de Merck MRK.N , et de ne pas avoir maximisé le potentiel commercial de Jemperli.

GSK aurait également interféré avec l'accord en favorisant ses programmes de conjugués anticorps-médicaments au détriment de Jemperli.

Les deux sociétés ont demandé à la Delaware Chancery Court un calendrier accéléré, le procès étant prévu pour juillet 2026. Les paiements de redevances et d'étapes à AnaptysBio se poursuivront pendant la procédure.

En 2020, AnaptysBio a poursuivi GSK pour des problèmes d'exclusivité similaires, ce qui a donné lieu à un règlement incluant des taux de redevance plus élevés.

En vertu de l'accord actuel, AnaptysBio reçoit des redevances allant de 8 % à 25 % des ventes de Jemperli, en fonction des niveaux de revenus. La société s'attend à recevoir un paiement unique de 75 millions de dollars lorsque les ventes mondiales de Jemperli atteindront 1 milliard de dollars , ce qui est prévu pour le quatrième trimestre 2025.

Jemperli est approuvé dans plus de 35 pays pour certains cancers de l'endomètre et fait l'objet d'essais pour d'autres types de tumeurs.