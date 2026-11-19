Les actions d'Amérique latine atteignent leur plus bas niveau depuis un an, les devises reculent face aux anticipations d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed

par Tharuniyaa Lakshmi et Avinash P

L'indice MSCI des actions d'Amérique latine a glissé jeudi à son plus bas niveau depuis un an dans un contexte de fragilité des marchés mondiaux, tandis que les anticipations croissantes d'un resserrement de la politique monétaire américaine ont pesé sur les devises de la région. ‌

L'indice .MILA00000PUS a chuté de 2,72 %, atteignant son plus bas niveau depuis fin novembre 2025.

"Ces mouvements ne semblent pas résulter de facteurs fondamentaux ascendants. Il s'agit plutôt d'un sentiment macroéconomique à court terme, qui engendre une forte corrélation entre les différentes classes d'actifs", a déclaré Malcolm Dorson, responsable de la stratégie des marchés émergents chez Global X.

"Les gouverneurs de la Fed, dont le gouverneur Waller, ont déclaré que l'inflation continuait d'évoluer dans la mauvaise direction. Cela ne concerne donc pas uniquement les marchés émergents. Les actifs risqués en général sont sur le qui-vive."

L'indice de référence brésilien Bovespa .BVSP a reculé de 1 %, les pertes enregistrées dans le secteur de l'énergie ayant pesé sur l'indice .

Les investisseurs ont également pris en compte l'adoption par le Sénat brésilien d'un plan budgétaire visant à respecter les objectifs budgétaires du gouvernement, même si beaucoup ont considéré ces mesures comme une simple première étape vers l'amélioration des perspectives d'endettement du pays.

Le président brésilien Lula da Silva a critiqué les acteurs du marché pour avoir tiré profit de la spéculation autour de la composition de son gouvernement. Les actifs brésiliens ont subi une vague de ventes depuis sa réélection.

Le real brésilien BRL= a reculé de 0,9 %, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2025.

.MILA00000CUS L'indice global des devises latino-américaines a chuté de 1,96 %, atteignant son plus bas niveau depuis dix mois.

Les investisseurs ont largement anticipé une hausse des taux d'un quart de point de la Réserve fédérale en décembre, ce qui a contribué à propulser le =USD à des plus hauts depuis plusieurs mois et a exercé une pression sur l'ensemble des devises des marchés émergents.

Un dollar plus fort pèse sur les devises des marchés en développement en attirant les capitaux vers les actifs américains et en les détournant des marchés plus risqués. ‌

Au Mexique, le peso a chuté de 1,5 % face au dollar américain, les investisseurs évaluant l'écart croissant entre les politiques monétaires de la Réserve fédérale et de la Banque du Mexique, après que la Fed a relevé ses taux d'intérêt en septembre pour la première fois en trois ans, tandis que Banxico a procédé à une baisse de taux d'un quart de point de pourcentage au début du mois.

Malgré la faiblesse de la devise, les données de l'INEGI, l'agence nationale des statistiques, ont mis en évidence la résilience de l'économie mexicaine , une estimation préliminaire indiquant que l'activité économique aurait progressé de 2,3 % en octobre par rapport à l'année précédente.

Le peso chilien CLP= a reculé de 0,7 %, bien que les analystes aient souligné le potentiel de hausse de la devise.

"Nous sommes optimistes quant au peso chilien. C'est notre stratégie privilégiée dans un scénario de baisse des cours mondiaux du pétrole. Les risques résident dans la faiblesse des cours du cuivre, les droits de douane américains sur le cuivre raffiné et une croissance économique inférieure aux prévisions", a déclaré Ezequiel Aguirre, responsable de la stratégie de change et de taux pour l'Amérique latine chez BofA Global Research.

Aux États-Unis, l' ANT.O Anthropic a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière lors de son introduction en bourse, mais l'enthousiasme initial s'est estompé, les inquiétudes concernant la pérennité du « trade IA » – qui avait récemment stimulé le sentiment des investisseurs – ayant pesé sur l'appétit pour le risque.

Ailleurs, les obligations ukrainiennes se sont également affaiblies, soulignant les inquiétudes persistantes des investisseurs face aux risques géopolitiques malgré des signes de progrès sur le front diplomatique.​‌​‌

Par ailleurs, la banque centrale sud-africaine a maintenu son taux directeur à la suite d'une décision partagée, son gouverneur estimant que la politique monétaire était suffisamment restrictive après deux hausses cette année.

Principaux indices boursiers et devises d'Amérique latine à 20 h 02 GMT:

Indices boursiers Derniers chiffres Variation quotidienne en % MSCI Marchés émergents .MSCIEF 1.464,04 -1,36 MSCI Amérique latine .MILA00000PUS 2.589,28 -2,72 Bovespa brésilien .BVSP 165.846 -1,01 Mexique IPC .MXX 68.775 -0,55 Chili IPSA .MMXIPSAGC 10.333,8 -0,28 Colombie COLCAP .COLCAP 2.347,26 0 Devises Dernière Variation quotidienne en % Real brésilien BRL= 5,9369 -0,94 Peso mexicain MXN= 19,112 -1,46 Peso chilien CLP= 1.013,9 -0,65 Peso colombien COP= 3.413,51 -1,67 Sol péruvien PEN= 3,4465 -0,44 Peso argentin (interbancaire) ARS=RASL 1.564,50 -0,32 (du peso argentin sur le marché parallèle) ARSB= 1.620,00 0,61

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