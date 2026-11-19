Les actions d'AMD chutent après la publication d'un rapport indiquant que ses liens avec la Chine pourraient attirer l'attention des autorités américaines

Le titre AMD AMD.O a chuté de 8 % jeudi après la publication d'un rapport de Hunterbrook Media faisant craindre que les liens de l'entreprise de semi-conducteurs avec des entités chinoises, dont certaines ont des liens avec des sociétés figurant sur la liste noire, ne suscitent une surveillance accrue de la part des autorités réglementaires américaines.

Les dernières versions du micrologiciel d’AMD, indispensables au fonctionnement de ses puces dans les serveurs, ont été intégrées par IEIT Systems, un fabricant chinois de serveurs inscrit sur la liste noire du ministère américain du Commerce en mars 2025, selon le rapport publié par ce média affilié au fonds d’investissement spécialisé dans la vente à découvert Hunterbrook Capital.

Trois entreprises étroitement liées à IEIT utilisent le même micrologiciel AMD, précise le rapport, ajoutant que Maginfra en Chine, Kaytus à Singapour et Aivres en Californie commercialisent ouvertement des serveurs équipés de puces AMD sous leurs propres marques.

Hunterbrook Capital a déclaré avoir pris une position courte sur AMD à la suite du rapport publié par Hunterbrook Media.

AMD entretient également d’autres liens avec des entreprises figurant sur la liste noire, selon Hunterbrook Media. "La société a déclaré 67 millions de dollars de revenus de licences en 2025, que Hunterbrook a pu attribuer à deux entreprises chinoises de puces électroniques mises sur liste noire en 2019."

Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

"Ces allégations donnent une image fausse des pratiques commerciales et des relations d’AMD. AMD se conforme aux lois et réglementations américaines applicables en matière de contrôle des exportations et met en œuvre des processus rigoureux pour garantir cette conformité dans l’ensemble de ses activités mondiales", a déclaré un porte-parole d’AMD dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

"Nous continuons à nous concentrer sur le service à nos clients et le respect des normes d’intégrité les plus élevées", a ajouté le porte-parole.

Ce rapport soulève également la question de savoir si AMD pourra tirer parti des difficultés rencontrées par son concurrent Nvidia NVDA.O en Chine, où les restrictions américaines à l’exportation ont freiné les ventes de puces d’IA de pointe, notamment suite au resserrement supplémentaire annoncé cette semaine.

Nvidia fait l’objet d’une surveillance accrue concernant ses activités en Chine après la démission soudaine de Jensen Huang de son poste de directeur général, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, notamment avec Alice Huang , une ancienne cadre de la société de cloud computing Megaspeed, basée à Singapour, que les services de renseignement américains soupçonnent d’espionnage au profit de la Chine.

Selon les données de LSEG, AMD affiche un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 31,28, contre 31,55 pour Intel et 9,83 pour Nvidia.