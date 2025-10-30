Les actions d'Amazon montent en flèche, la croissance du cloud dépassant les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 8) par Deborah Mary Sophia et Greg Bensinger

Amazon.com AMZN.O a prévu un chiffre d'affaires trimestriel largement supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, grâce à une forte demande pour ses services en nuage, les entreprises continuant à dépenser sans relâche pour le développement de logiciels d'intelligence artificielle . La demande massive de services cloud aide l'entreprise technologique à atténuer la pression d'une croissance plus faible de son activité de commerce électronique, qui se prépare à la saison des fêtes dans un contexte de faiblesse de la confiance des consommateurs due à l'incertitude du commerce mondial. Les investisseurs ont salué cette nouvelle, faisant grimper les actions de l'entreprise de près de 10 % dans les échanges prolongés.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU CLOUD AUGMENTE Son unité "cloud", Amazon Web Services, a enregistré une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre qui s'est achevé en septembre, alors que les estimations tablaient sur une augmentation de 17,95 %. Amazon prévoit un chiffre d'affaires net total compris entre 206 et 213 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 208,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les bons résultats d'AWS, le plus grand fournisseur de services en nuage au monde, font suite à la croissance remarquable des revenus du nuage signalée mercredi par Microsoft

MSFT.O Azure et Google GOOGL.O Cloud, les numéros 2 et 3 de l'industrie, respectivement.

Microsoft, Alphabet, la société mère de Google, et Meta

META.O , le propriétaire de Facebook, ont tous annoncé qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs dépenses d'investissement annuelles en investissant dans les puces et les centres de données. "AWS se développe à un rythme que nous n'avons pas connu depuis 2022", a déclaré le directeur général Andy Jassy dans un communiqué. "Nous continuons à voir une forte demande dans l'IA et l'infrastructure de base, et nous nous sommes concentrés sur l'accélération de la capacité." Les commentaires de Jassy ont fait écho à ceux de directeurs généraux rivaux, indiquant que Big Tech n'a pas l'intention de freiner les dépenses en matière d'IA, même si Wall Street s'inquiète d'une éventuelle bulle d'investissement. Les entreprises, y compris Amazon, introduisent l'IA dans presque toutes les facettes de leurs activités dans l'espoir de réduire les coûts et de stimuler la productivité. AWS représente généralement un peu plus de 15 % du chiffre d'affaires total d'Amazon, mais le segment est un énorme moteur de profit, représentant environ 60 % du revenu d'exploitation total de l'entreprise. L'unité a enregistré une croissance de 17,5 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Amazon, dont le siège est à Seattle, a enregistré une charge de 1,8 milliard de dollars au titre des indemnités de licenciement. Mardi, la société a annoncé la suppression de 14 000 postes en entreprise .