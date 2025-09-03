Les actions d'Alphabet bondissent à la suite d'une décision d'un tribunal américain qui atténue les inquiétudes en matière d'ententes et d'abus de position dominante



par Akash Sriram et Rashika Singh

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 6 % dans les échanges avant bourse mercredi après qu'un juge américain ait décidé de ne pas séparer la société mère Google dans une affaire de concurrence, allégeant ainsi un problème réglementaire majeur pour le géant de la technologie.

La décision rendue mardi par le juge Amit Mehta permet à Google de conserver le contrôle de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android, tout en interdisant certains contrats d'exclusivité avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs.

Elle permet toutefois à Google de continuer à verser des paiements à des partenaires tels qu'Apple AAPL.O pour qu'ils utilisent son moteur de recherche. Les actions du fabricant de l'iPhone étaient en hausse de 3,4 % avant la mise sur le marché.

Google doit partager certaines données relatives à l'index de recherche et aux interactions avec ses concurrents, ce qui pourrait aider ses rivaux en matière d'intelligence artificielle à créer et à améliorer leurs chatbots et leurs outils de recherche.

Alphabet devrait ajouter environ 144 milliards de dollars à sa valorisation boursière de 2,56 billions de dollars, si les gains actuels se maintiennent.

"Ce résultat élimine un obstacle juridique important et indique que le tribunal est disposé à appliquer des solutions pragmatiques plutôt que des tactiques de terre brûlée", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de près de 11,7 % cette année, dépassant légèrement l'indice S&P 500 .SPX , mais talonnant leurs homologues du secteur des grandes technologies, Meta META.O et Microsoft MSFT.O .

La décision préserve la capacité d'Alphabet à approfondir son partenariat avec Apple et à intégrer potentiellement son IA Gemini dans les futurs iPhones, selon les analystes.

"Pour Apple, cette nouvelle semble lui permettre d'économiser plus de 20 milliards de dollars sur le segment des services. En bref, c'est exactement ce que le médecin a ordonné puisque les services sont tout ce qui compte pour le multiple", a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté qu'Apple était en pourparlers préliminaires pour utiliser Gemini AI afin d'étayer un assistant vocal Siri remanié sur ses appareils.

Le gouvernement américain a intenté un procès à Google en 2020, alléguant qu'il maintenait illégalement un monopole dans le domaine de la recherche en concluant des accords d'exclusion avec les fabricants d'appareils et les développeurs de navigateurs.

Le juge Mehta a statué l'année dernière que Google avait violé les lois de concurrence, mais il a refusé d'ordonner une rupture mardi, citant la montée en puissance d'outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT en tant que concurrence émergente.

Les actions d'Alphabet se négocient à 20,3 fois les prévisions de bénéfices, ce qui représente une décote par rapport aux autres actions dites des Sept Magnifiques et à l'indice S&P 500 .SPX plus large.