** Les actions d'Alibaba 9988.HK , cotées à Hong Kong, reculent de 0,8% à la pause de midi, effaçant leurs gains initiaux de 4,5%, et s'apprêtent à enregistrer une deuxième séance consécutive de baisse
** L'action BABA.N cotée aux États-Unis a progressé de 6,1% lundi
** Le ministère américain du Commerce a ajouté Megaspeed et Apex Enterprise Solutions, la filiale singapourienne d’Alibaba qui entretient des liens commerciaux avec l’entreprise de cloud computing au cœur du scandale Nvidia NVDA.O , à sa liste noire commerciale
** “L’ajout d’Apex Enterprise Solutions à la liste des entités est erroné, car Apex n’a jamais détourné de puces informatiques de pointe soumises aux restrictions d’exportation américaines”, a déclaré Alibaba dans un communiqué. “Nous explorerons toutes les voies juridiques pour protéger nos droits et notre réputation”
** Apex n’a pas pu être joint pour commenter
** Depuis le début de l’année, l’action d’Alibaba cotée à Hong Kong a perdu 42,3%, celle cotée aux États-Unis a perdu 41,3%, tandis que l’indice Hang Seng TECH .HSTECH a reculé de 37%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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