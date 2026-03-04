Les actions d'Adidas chutent en raison de perspectives de bénéfices décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le contrat du directeur général Bjorn Gulden prolongé jusqu'en 2030

* Les actions d'Adidas chutent de 7 % en raison de perspectives de bénéfices décevantes

* Adidas propose Nassef Sawiris comme nouveau président

Les actions d'Adidas ADSGn.DE ont chuté de 7 % dans les premiers échanges après que le groupe allemand de vêtements de sport a publié des perspectives de bénéfices pour 2026 qui n'ont pas répondu aux attentes du marché, éclipsant la nouvelle qu'il a prolongé le contrat du directeur général Bjorn Gulden jusqu'à la fin de l'année 2030.

La société prévoit un bénéfice d'exploitation d'environ 2,3 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) cette année, ce qui implique une marge de 8,5 % à 8,8 %, inférieure à l'objectif de 10 % qu'elle s'était fixé, selon les analystes de RBC.

La baisse des perspectives est due en partie aux droits de douane américains sur les importations et à la faiblesse du dollar, qui, selon Adidas, réduira les bénéfices de 400 millions d'euros cette année .

La prolongation du mandat de M. Gulden semble être un vote de confiance dans sa stratégie pour Adidas, qui a enregistré une perte en 2023, mais qui s'est redressée depuis.

M. Gulden a pris ses fonctions au début de l'année 2023 avec pour mission deredresser Adidas après sa séparation avec le rappeur Ye en raison de ses propos antisémites qui ont déclenché une crise, révélant à quel point la marque s'était appuyée sur la ligne de baskets Yeezy.

Adidas a également proposé le milliardaire égyptien Nassef Sawiris comme nouveau président pour remplacer Thomas Rabe, qui a fait l'objet de critiques de la part des actionnaires pour avoir occupé trop de fonctions exécutives.

LES VENTES EN AMÉRIQUE DU NORD SONT AFFECTÉES PAR LA FAIBLESSE DU DOLLAR

Dans l'ensemble, Adidas a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes ajustées aux taux directeur continuent de croître à un taux à un chiffre élevé en 2027 et 2028. En 2025, les ventes se sont élevées à 24,8 milliards d'euros et le bénéfice d'exploitation à 2,06 milliards d'euros.

Les ventes en Amérique du Nord, deuxième marché d'Adidas en termes de chiffre d'affaires, ont augmenté de 10 % en termes corrigés des effets de change l'année dernière, mais ont baissé de 1 % en euros, en raison d'un dollar plus faible.

Adidas a réussi à maîtriser les remises et à vendre "le bon produit dans la bonne quantité" sur ses marchés, a déclaré M. Gulden dans un communiqué.

La direction a proposé une augmentation du dividende de 40 % à 2,80 euros par action pour 2025. Elle avait annoncé un rachat d'actions à hauteur de 1 milliard d'euros en janvier, en même temps que les résultats préliminaires pour 2025 .

(1 $ = 0,8625 euros)