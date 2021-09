Les actions Coupang récupèrent certaines pertes

Les actions Coupang ont chuté de plus de 20 % depuis leurs derniers résultats avant de récupérer leurs pertes mardi.

Les actions Coupang (CPNG) ont rebondi hier de +9,78% après une série de baisses depuis leurs derniers résultats trimestriels. La société sud-coréenne de commerce électronique a publié à la mi-août ses résultats pour le deuxième trimestre de 2021, montrant une hausse de 71 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, à près de 4,5 milliards de dollars, dépassant de peu les attentes des analystes. Le résultat final a toutefois déçu les investisseurs puisque CPNG a annoncé une perte nette trimestrielle de 518 millions de dollars, soit plus que ce que Wall Street attendait.

Coupang est l'une des nombreuses sociétés sud-coréennes populaires qui ont suscité l'intérêt du monde entier. Le pays est connu pour abriter des entreprises mondiales comme Samsung Electronics, Kia et Hyundai, SK Hynix et LG.

Les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée aux actions sud-coréennes peuvent choisir parmi un large éventail d'ETF, dont le iShares MSCI South Korea ETF (EWY), l'un des plus importants ETF de la Corée du Sud avec 6,18 milliards de dollars d'actifs sous gestion. EWY offre une exposition aux actions sud-coréennes à grande et moyenne capitalisation, avec Samsung Electronics (22,83 %) et SK Hynix (4,94 %) parmi ses principales positions.

