Les actions coréennes en hausse

Les rendements cumulés se sont fortement redressés pour les ETFs de Corée du Sud.

Les ETFs exposés aux valeurs coréennes ont gagné 2,33% en moyenne ce mardi 30 juin. Cette progression est attribuée à l'espoir d'une reprise économique qui vient masquer les craintes concernant les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine qui ont récemment animé le marché. En juin, ce segment de 8 ETFs est en hausse de 4,94% mais cela reste insuffisant pour combler les pertes subies en mars. Au pire de la crise, ce segment perdait plus de 40% sur 2020. Les rendements cumulés se sont fortement redressés depuis et ils atteignent désormais -8,17% depuis le début de l'année. L'activité sur le marché primaire reste calme malgré la forte volatilité, confirmant ainsi l'horizon d'investissement long-terme des détenteurs de ces ETFs.

