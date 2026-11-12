Les actions clôturent en baisse, la chute de Nvidia l'emportant sur les gains du secteur de l'énergie

Les actions américaines ont clôturé en baisse jeudi, la chute du titre Nvidia après le départ de son directeur général Jensen Huang ayant contrebalancé les gains enregistrés par les valeurs énergétiques.

Les actions du fabricant de puces ont chuté de 4,3%, mais se sont nettement éloignées de leur plus bas niveau de la journée après avoir perdu près de 12% plus tôt. Les investisseurs particuliers ont acheté des actions Nvidia NVDA.O pour environ 111 millions de dollars au cours de la première demi-heure de cotation, ce qui représente le plus gros volume d’achat à l’ouverture jamais enregistré pour ce titre, selon les données de Vanda Analytics.

L’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY a progressé de 1,5%, enregistrant ainsi sa quatrième séance consécutive de hausse et se classant en tête des 11 principaux secteurs du S&P. Les cours du brut ont grimpé , après que le président Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran.

Les valeurs mondiales liées à l’IA ont reculé et le titre de la société de cloud IA Nebius NBIS.O a chuté de 16,8%, sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 1er juillet, après la publication de ses résultats trimestriels et de ses perspectives. En revanche, les concurrents de Nvidia, tels que Broadcom AVGO.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Alphabet GOOGL.O , ont tous progressé et ont figuré parmi les principaux moteurs de la hausse du S&P 500.

Les actions ont connu une forte volatilité ces derniers jours. Les victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à un renforcement de la réglementation en matière d’IA. Les inquiétudes concernant la direction de Nvidia ont également pesé sur l’un des piliers du marché haussier actuel. Nvidia a nommé sa directrice financière, Colette Kress, au poste de directrice générale par intérim.

« À l’heure actuelle, le marché vend les actions liées à l’IA et les valeurs technologiques pour se tourner vers des valeurs refuges, exactement comme lors du premier "halo trade" en janvier et février de cette année, mais la tendance va s’inverser », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis.

« C’est le bras de fer auquel le marché est actuellement confronté. D’un côté, les craintes d’un ralentissement; de l’autre, le constat que les valorisations absolues et les taux de croissance restent tout à fait attractifs. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 189,40 points, soit 0,36%, à 52.297,09, le S&P 500 .SPX a perdu 26,98 points, soit 0,35%, à 7.592,40 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 100,10 points, soit 0,39%, à 25.366,09.

LE FINANCEMENT DE NVIDIA SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Malgré le départ de Huang, certains investisseurs s’attendent à ce que des interrogations persistent quant à l’avenir des entreprises spécialisées dans l’IA qui entretiennent des liens étroits avec Nvidia.

La société a soutenu plusieurs entreprises, y compris ses propres clients, par le biais d’accords de financement qui font l’objet d’une surveillance accrue depuis le départ de Huang.

« Nvidia est le principal bailleur de fonds en circuit fermé; c’est de loin le plus important à l’heure actuelle, et je suppose que cette activité va se modérer », a déclaré Ellerbroek.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 0,5% après avoir bondi de 17,2% au cours des quatre séances précédentes.

À l’instar de Nebius, son concurrent CoreWeave CRWV.O a chuté de 6,9%. Les actions des entreprises liées aux centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont respectivement chuté de 6,5% et 5,4%.

LES INVESTISSEURS ATTENDENT LES CHIFFRES DE L'INFLATION

Les investisseurs attendent la publication vendredi de l’indice des prix à la production, qui fera suite à un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu en début de semaine.

Les marchés anticipent pleinement une hausse des taux d’au moins 25 points de base en décembre par la Réserve fédérale, avec une probabilité de 15% d’une augmentation de 50 points de base, selon le CME FedWatch .

Les déclarations de plusieurs responsables de la Fed plus tôt cette semaine ont laissé entendre que la banque centrale américaine était ouverte à une trajectoire de hausse des taux plus agressive face à l’aggravation des pressions sur les prix.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré jeudi qu’elle ne pensait pas que la banque centrale doive adopter une politique de hausse des taux plus agressive pour lutter contre l’inflation, tandis que la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu’elle estimait que la banque centrale devra probablement relever encore ses taux d’intérêt pour faire face à une inflation élevée, sans toutefois évoquer aucune urgence.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 3,4 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE), et dans un rapport de 3,18 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 267 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 19,18 milliards d’actions, contre une moyenne de 18,61 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.