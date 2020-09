Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les actions chutent, la pandémie inquiète, les banques souffrent Reuters • 21/09/2020 à 11:40









(Crédits photo : Flickr - ) * Les Bourses européennes nettement dans le rouge en début de séance

* Le CAC 40 perd plus de 2%

* La recrudescence des cas de coronavirus inquiète le marché

* Les banques souffrent d'accusations de circulation d'argent sale par Patrick Vignal PARIS, 21 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent fortement lundi en début de séance dans un climat de marché troublé par des signes d'une résurgence de la pandémie de coronavirus susceptible de freiner la reprise de l'économie. Le secteur des banques pèse en outre sur les indices dans les premiers

échanges après la mise en cause de plusieurs d'entre elles pour circulation d'argent sale dans une enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et baptisée "FinCEN Files". À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 2,13% à 4.872,39 points vers 08h15

GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 2,45% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 2,52%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 2,18%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,76% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,07%. La pandémie due au coronavirus a touché plus de 30 millions de personnes dans le monde et la recrudescence des nouveaux cas a conduit de nombreux pays, notamment en Europe, à imposer de nouvelles restrictions. Le risque sanitaire pourrait peser sur la croissance et l'inflation dans un

contexte perturbé également par l'impasse dans les discussions sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis, où l'approche de l'élection présidentielle de novembre menace de créer de la volatilité sur les marchés. Des valorisations tendues et les remous observés sur les géants américains de la technologie complètent un tableau guère favorable aux actifs risqués.

Dans ce contexte, les regards se tournent vers les banques centrales, qui semblent marquer le pas après avoir mis en oeuvre des mesures de soutien sans précédent. La Banque centrale européenne (BCE) va évaluer son programme d'achats d'obligations en urgence (PEPP) introduit en mars en réponse à la crise du coronavirus, selon le Financial Times, qui cite deux des membres du Conseil des gouverneurs de l'institut d'émission. Face à une deuxième vague de coronavirus qui semble inévitable en Europe, l'enveloppe de 1.350 milliards d'euros allouée au PEPP ne sera pas suffisante et la BCE devrait l'augmenter en décembre, selon les analystes de Saxo Banque. LES VALEURS EN EUROPE L'indice Stoxx des banques .SX7P abandonne 4,48% après la publication par plusieurs médias européens de l'enquête "FinCEN Files", selon laquelle au moins 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réalisées entre 2000 et 2017 par plusieurs grandes banques. HSBC HSBA.L et Deutsche Bank DBKGb.DE perdent respectivement 4,08% et 5,53%. A Paris, Société générale, qui se préparerait selon plusieurs sources à vendre sa filiale de gestion d'actifs Lyxor , cède 4,62%. Le secteur des transports et des loisirs, en première ligne dans la crise ducoronavirus, est également à la peine avec un repli de 4,81% pour son indice sectoriel .SXTP . A Paris, Air France-KLM AIRF.PA perd 2,52% et Accor ACCP.PA lâche 7,28%. A la baisse également, Vallourec VLLP.PA chute de 7,55% après avoir obtenu l'accord demandé aux porteurs de certaines obligations pour pouvoir solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc sans que cela constitue un cas de défaut sur sa dette. Iliad ILD.PA perd pour sa part 2,31% après avoir annoncé son intention d'acquérir l'opérateur mobile polonais PLAY PLY.WA pour 2,2 milliards d'euros. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 est fermée pour un jour férié.L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) MIAPJ0000PUS perd 0,6%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi, pénalisée par une troisième séance consécutive de repli pour les valeurs technologiques. Le Dow Jones .DJI a cédé 244,56 points, soit 0,88%, à 27.657,42 points et le S&P-500 .SPX a perdu 38,54 points, soit 1,15%, à 3.318,47 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé pour sa part de 117 points (-1,07%) à

10.793,28 points. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture des trois grands

indices en baisse de plus de 1%. CHANGES/TAUX Le billet vert se stabilise face à un panier de référence .DXY et l'euro s'équilibre autour de 1,1835 dollar EUR= Sur le marché de la dette souveraine, le rendement des emprunts d'Etat

américains à 10 ans US10YT=RR perd près de trois points de base à 0,668% et

son équivalent allemand DE10YT=RR suit le mouvement pour redescendre à -0,5%. PÉTROLE Les craintes pour la demande mondiale font chuter les contrats à terme de

référence sur le pétrole. Le baril de Brent LCOc1 perd 1,7% à 42,33 dollars et

celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 cède 1,9% à

40,34 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 21 SEPTEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

MARCHES

EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1402,57 -27,10 -1,90% -13,63%

.FTEU3

Eurostoxx 50 3211,65 -72,04 -2,19% -14,25%

.STOXX50E

CAC 40 4871,21 -106,97 -2,15% -18,52%

.FCHI

Dax 30 12797,81 -318,44 -2,43% -3,41%

.GDAXI

FTSE .FTSE 5848,96 -158,09 -2,63% -22,45%

SMI .SSMI 10441,73 -97,44 -0,92% -1,65%

Les valeurs à suivre à Paris et

en Europe : WATCH/LFR BOURSES

ASIATIQUES

Indices Clôture Var. Var. % YTD

Points

Tokyo fermée

Hong Kong 23940,45 -514,96 -2,11% -15,07%

.HSI

Taiwan 12795,12 -80,50 -0,63% +6,65%

.TWII

Séoul .KS11 2389,39 -23,01 -0,95% +8,72%

Singapour 2487,36 -10,35 -0,41% -22,82%

.STI

Shanghaï 3316,94 -21,15 -0,63% +8,75%

.SSEC

Sydney 5822,60 -41,90 -0,71% -12,89%

.AXJO

La clôture précédente à

Tokyo : .TFR WALL STREET

La séance

précédente :

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 27657,42 -244,56 -0,88% -3,09%

.DJI

S&P-500 3319,47 -37,54 -1,12% +2,75%

.SPX

Nasdaq 10793,28 -117,00 -1,07% +20,29%

.IXIC

Nasdaq 100 10936,98 -143,97 -1,30% +25,24%

.NDX Compte rendu de la séance à Wall

Street : .NFR

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à

Wall Street DAY/US CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,1824 1,1837 -0,11% +5,48%

EUR=

Dlr/Yen 104,14 104,55 -0,39% -4,34%

JPY=

Euro/Yen 123,17 123,78 -0,49% +1,00%

EURJPY=

Dlr/CHF 0,9109 0,9116 -0,08% -5,88%

CHF=

Euro/CHF 1,0772 1,0792 -0,19% -0,74%

EURCHF=

Stg/Dlr 1,2873 1,2915 -0,33% -2,91%

GBP=

Indice $ 93,0280 92,9260 +0,11% -3,27%

.DXY OR

Cours Veille Var.% YTD

Or Spot 1946,84 1949,69 -0,15% +28,33%

XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 174,37 +0,30

FGBLc1

Bund 10 ans -0,51 -0,02

DE10YT=RR

Bund 2 ans -0,70 -0,01

DE2YT=RR

OAT 10 ans -0,24 -0,02 +27,04

FR10YT=RR

Treasury 10 ans 0,67 -0,03

US10YT=RR

Treasury 2 ans 0,14 -0,00

US2YT=RR PETROLE

(en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD

t

Brut léger US 40,21 41,11 -0,90 -2,19% -34,31%

CLc1

Brent LCOc1 42,33 43,15 -0,82 -1,90% -35,89%



(Edité par Jean-Michel Bélot)



