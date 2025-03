Les actions chutent, la chute des obligations s'atténue alors que les investisseurs prennent la mesure de la politique commerciale des États-Unis

Les investisseurs ont retrouvé un peu de calme vendredi après une semaine turbulente marquée par la confusion de la politique commerciale américaine et la hausse mondiale des coûts d'emprunt, alors que la forte chute des obligations s'est atténuée et que les devises se sont stabilisées, bien que les actions aient suivi Wall Street à la baisse. La nuit dernière, le Nasdaq .IXIC a confirmé qu'il était en correction depuis le sommet atteint en décembre dernier, alors que les actions américaines sont confrontées à des vents contraires dus à l'assombrissement des perspectives de croissance dans la plus grande économie du monde et à l'incertitude concernant les politiques tarifaires du président américain Donald Trump . Jeudi, M. Trump a suspendu les droits de douane de 25 % qu'il a imposés cette semaine sur la plupart des produits en provenance du Canada et du Mexique jusqu'au 2 avril, date à laquelle il a menacé d'imposer un régime mondial de droits de douane réciproques à tous les partenaires commerciaux des États-Unis. L'évolution rapide de la politique commerciale de M. Trump a entraîné les marchés dans une spirale, bien que des devises comme le yen et le franc suisse, ainsi que l'or, aient été parmi les rares actifs vers lesquels les investisseurs se sont tournés en quête de sécurité. La devise japonaise JPY=EBS était proche de son niveau le plus élevé en cinq mois à 147,95 vendredi, en voie de réaliser un gain hebdomadaire de 1,8 %, tandis que le franc suisse CHF=EBS a atteint un sommet de trois mois à 0,8822 pour un dollar. Le prix de l'or XAU= a légèrement baissé, mais à 2 904,62 $ l'once, il n'était pas loin d'un record. GOL/ "L'évolution rapide des tarifs douaniers américains se transforme en sables mouvants dans lesquels les entreprises américaines, canadiennes et mexicaines se noient", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. "Je ne suis pas particulièrement confiant en ce moment pour engager de l'argent sur le marché parce qu'il y a tellement d'incertitude. C'est une toile de fond horrible, horrible pour les investisseurs" Une forte chute des marchés obligataires européens déclenchée par les plans de l'Allemagne pour un énorme programme de dépenses a montré quelques signes d'atténuation vendredi, avec des contrats à terme sur les bunds FGBLc1 bondissant de plus de 0,8 % et des contrats à terme sur l'OAT française FOATc1 en hausse de 0,7 %. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. Au Japon, les obligations d'État ont poursuivi leur chute, bien que dans une moindre mesure que lors de la séance précédente. Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 10 ans (JGB) JP10YTN=JBTC a augmenté de 1,5 point de base à 1,53%, son plus haut niveau depuis juin 2009, tandis que le rendement à 20 ans JP20YTN=JBTC a ajouté 2 points de base à un plus haut de plus de 16 ans de 2,22%. JP/ La flambée des coûts d'emprunt européens cette semaine a à son tour fait grimper l'euro EUR=EBS , la monnaie commune se dirigeant vers son plus grand gain hebdomadaire en près de cinq ans vendredi, à plus de 4 %. Elle s'est échangée pour la dernière fois 0,07% plus haut à 1,0794 $. La Banque centrale européenne (ECB) a de nouveau réduit les taux d'intérêt , mais a mis en garde contre une "incertitude phénoménale", y compris le risque que les guerres commerciales et l'augmentation des dépenses de défense puissent alimenter l'inflation, ce qui soulève la perspective d'une pause dans l'assouplissement de sa politique le mois prochain. 0#ECBIRPR . "La BCE se trouve dans une position délicate entre la menace de droits de douane américains à court terme qui pourrait justifier de nouvelles réductions du taux directeur - et un passage en territoire stimulant - et l'engagement croissant en faveur de dépenses de défense plus élevées au cours des prochaines années", a déclaré Mark Wall, économiste européen en chef à la Deutsche Bank. "Cet environnement requiert une main habile sur le levier de la politique monétaire et la préservation de l'option politique LES ACTIONS ASIATIQUES EN HAUSSE L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS s'est négocié en dernier lieu en baisse de 0,5 %, bien qu'il soit en voie de réaliser un gain hebdomadaire de plus de 2,5 %, ce qui marquerait sa plus forte hausse en près de six mois. La hausse a été favorisée par un rallye de ses homologues chinois, les investisseurs continuant d'investir dans les actions de l'intelligence artificielle et accueillant favorablement le nouveau soutien politique de Pékin. L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 a baissé de 0,2%, mais devrait augmenter de 1,5% pour la semaine, tandis que l'indice composite de Shanghai .SSEC était également sur la bonne voie pour un gain hebdomadaire de 1,85%. L'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a augmenté de 0,3 % et se dirigeait vers une hausse de plus de 6 % pour la semaine. "Nous nous attendons à un assouplissement budgétaire significatif cette année, avec des priorités accrues sur la consommation et la fabrication de haute technologie, mais nous reconnaissons que cela est différent d'un 'bazooka'", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note. Ailleurs, le Nikkei .N225 du Japon a chuté de 1,85%. Les tensions commerciales mises à part, les investisseurs se concentreront vendredi sur le rapport de février sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui fournira des indices supplémentaires sur la santé de la plus grande économie du monde. On s'attend à ce que 160 000 emplois aient été créés le mois dernier, après la hausse de 143 000 en janvier. Les investisseurs ont augmenté les paris sur de nouvelles réductions des taux de la Réserve fédérale cette année suite à une série de données économiques américaines plus faibles que prévu et aux inquiétudes concernant l'impact des tarifs douaniers de Trump, les contrats à terme sur les fonds fédéraux montrant maintenant un peu plus de 77 points de base d'assouplissement prévus cette année. Cette situation a entraîné une baisse du dollar, le billet vert devant enregistrer une chute hebdomadaire de plus de 3 % par rapport à un panier de devises. Dans les matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté de 0,27% à 69,65 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté de 0,2% à 66,49 $ le baril. O/R