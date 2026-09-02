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Les actions chutent et la chute des obligations s'accentue alors que les États-Unis et l'Iran s'échangent des attaques
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 11:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le Brent progressent pour la deuxième journée consécutive, atteignant brièvement 95 dollars le baril

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 4,8122 %, son plus haut niveau depuis novembre 2023

* La banque centrale néo-zélandaise relève ses taux d'intérêt, comme prévu, à 2,75 %

(Dernières informations sur les premières heures de cotation en Europe)

par Gregor Stuart Hunter et Medha Singh

Les marchés boursiers mondiaux ont chuté mercredi, les nouvelles frappes aériennes américaines contre l'Iran ayant propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis cinq semaines, attisant les craintes inflationnistes et prolongeant la vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale .

Les États-Unis ont frappé des cibles militaires iraniennes près du détroit d’Ormuz, tandis que Téhéran a déclaré avoir pris pour cible des actifs américains dans toute la région, ce qui a marqué l’échange de tirs le plus important depuis des semaines.

Les craintes d’une nouvelle perturbation de l’approvisionnement énergétique ont fait grimper les cours du pétrole, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 clôturant en hausse de 0,1 % à 94,87 dollars le baril. O/R

« La récente hausse des prix de l’énergie a exercé une pression à la hausse supplémentaire sur les rendements obligataires, qui étaient déjà en hausse en raison de certaines inquiétudes budgétaires », a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

Le rendement de l’obligation d’État américaine à 10 ans de référence a atteint un plus haut intrajournalier de 4,8122 %, son plus haut niveau depuis près de trois ans, tandis que le rendement de l’obligation d’État japonaise à 10 ans

JP10YTN=JBTC s’est maintenu au-dessus de 3 % pour la deuxième séance consécutive après avoir atteint plus tôt cette semaine son plus haut niveau depuis trois décennies.

La hausse des rendements tend à soutenir le dollar américain en renforçant son attrait en tant que valeur refuge, tout en réduisant la demande d’actions et d’autres placements plus risqués.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,05 % à 99,734, proche de son plus haut niveau depuis le 17 août.

« Le marché anticipant déjà une orientation assez restrictive de la Fed, nous pensons que le dollar est beaucoup plus susceptible de réserver des surprises à la baisse que certaines autres devises », a déclaré Kiran Ganesh.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,2 % et s'est maintenu près de son plus bas niveau depuis un mois. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 0,3 %, après des baisses plus marquées en Asie à la suite de la vague de ventes observée à Wall Street pendant la nuit.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de près de 4 %, tandis que le Nikkei 225 .N225 reculait de 2,9 %.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains

EScv1 laissaient présager une ouverture en demi-teinte.

DÉPENDANCE AUX DONNÉES

L'escalade au Moyen-Orient et la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux ont donné un début de mois de septembre mouvementé, accentuant la pression sur les marchés quelques jours après que les propos bellicistes du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, ont incité les investisseurs à miser davantage sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains.

À l'approche de la réunion de la Fed du 16 septembre, les investisseurs se tournent vers les prochaines données économiques américaines pour déterminer si l'économie reste suffisamment solide pour justifier une nouvelle hausse des taux. Les chiffres de l'emploi dans le secteur privé (ADP) seront publiés mercredi et ceux de l'emploi non agricole vendredi.

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux laissent entrevoir une probabilité de 68 % d'une hausse des taux de 25 points de base ce mois-ci, contre 37 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le dollar néo-zélandais a reculé de 1,2 % à 0,58220 $ après que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé, comme prévu, son taux d'intérêt de référence de 25 points de base, le portant à 2,75 %. Toutefois, le ton belliciste du communiqué de la banque centrale a pesé sur la devise.

L'or reculait de 0,1 % à 4 322,24 dollars l'once, tandis que le bitcoin cédait 0,6 % à 76 951,01 dollars et que l'ether perdait 1 % à 2 394,57 dollars.

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