Les actions chutent en Asie face à la hausse du prix du pétrole et à la perspective de hausses des taux d'intérêt

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* Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 1 %, le Nikkei suit le mouvement

* Le Brent repasse au-dessus de 107 dollars en raison des craintes liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient

* Les marchés parient sur des hausses de taux de la Fed et de la Banque du Japon

(Ajout des indices boursiers asiatiques et des contrats à terme européens)

par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé lundi, alors que les craintes liées à l'approvisionnement ont entraîné une nouvelle flambée des cours du pétrole, tandis que les investisseurs se préparaient à d'éventuelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon cette semaine.

Le Brent a grimpé de 3 % alors que de nouvelles frappes contre l’Arabie saoudite et des navires dans le Golfe mettaient les nerfs à rude épreuve, après qu’une attaque contre un oléoduc saoudien et une avancée des Houthis au Yémen ont menacé d’aggraver les perturbations, liées au conflit, de l’approvisionnement énergétique mondial.

Une réunion prévue lundi à Oman entre l’Iran et les États arabes du Golfe, destinée à discuter d’un accord sur l’ouverture du détroit d’Ormuz , a été reportée.

La navigation dans le détroit et à Bab el-Mandeb étant menacée, les analystes craignent que les cours du pétrole ne restent élevés pendant une longue période, alimentant ainsi l’inflation à l’échelle mondiale.

La publication vendredi d’un rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis, dont les chiffres se sont révélés particulièrement élevés, a conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 86 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base mercredi, puis procède à un nouveau relèvement d’ici décembre. Il s’agirait de la première hausse depuis mi-2023. 0#USDIRPR

« Nous prévoyons désormais que la Fed procède à deux hausses cette année, en septembre et en décembre », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan. « À ce stade, ne pas joindre le geste à la parole pourrait mettre en péril la crédibilité de l’institution. »

« Que ces mesures constituent un réajustement limité ou marquent le début d’un cycle de hausses plus soutenu dépendra des données à venir », a-t-il ajouté. « Nous anticipons le premier scénario, mais voyons des risques pour le second. »

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernière cotation une hausse de 2,6 % à 107,36 dollars le baril, après avoir progressé de près de 9 % la semaine dernière, tandis que le brut américain CLc1 progressait de 2,4 % à 102,48 dollars le baril. O/R

Au Japon, le Nikkei .N225 a reculé de 1,7 %, tandis qu’en Corée du Sud, l’indice .KS11 a chuté de 3,3 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a reculé de 0,8 %.

En Europe, les contrats à terme sur l'Eurostoxx 50 STXEc1 ont perdu 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le DAX

FDXc1 ont reculé de 0,4 % et ceux sur le FTSE FFIc1 de 0,1 %. À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont perdu 0,5 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 ont chuté de 1,1 %.

LES TAUX ÉLEVÉS METTENT À L'ÉPREUVE LES VALORISATIONS BOURSIÈRES

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont légèrement baissé à 4,967 %, après avoir fait l’objet de ventes massives ces dernières semaines. Rien que la semaine dernière, les rendements à 2 ans ont bondi de 26 points de base, tandis que ceux à 10 ans ont progressé de 19 points de base, dans un contexte d’aplatissement de la courbe des taux.

Ben Snider, stratège en chef pour les actions américaines chez Goldman Sachs, a déclaré que les solides résultats des entreprises devraient soutenir Wall Street en cas de hausse des coûts d’emprunt.

« Les actions ont généralement du mal lorsque la Fed commence à relever ses taux, mais nous pensons que le marché haussier va se poursuivre », a-t-il ajouté. « Au cours des dernières décennies, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen sur trois mois de -2 % au début des sept cycles de hausse des taux. »

« Pourtant, le S&P 500 a généré un rendement moyen de +9 % au cours des 12 mois suivant la première hausse. »

Les marchés tablent également sur une probabilité d'environ 76 % que la Banque du Japon relève son taux directeur d'un quart de point, à 1,25 %, lors de sa réunion de vendredi. La Banque du Japon devrait également adopter un ton belliciste quant à de nouveaux resserrements monétaires, alors qu'elle peine à empêcher une nouvelle chute du yen après que l'intervention sur les marchés a contribué à le sortir de son plus bas niveau depuis 40 ans. 0#JPYIRPR

Le dollar se maintenait à 153,49 yens JPY=EBS , après avoir chuté d’environ 4 % au cours des deux dernières semaines et s’être éloigné de son plus haut de juillet à 163,99. L’euro était également pratiquement inchangé à 1,1592 dollar EUR=EBS , après avoir trouvé un soutien à 1,1570 dollar vendredi.

La livre sterling est restée stable à 1,3522 $ GBP=D3 , la Banque d’Angleterre devant maintenir ses taux à 3,75 % jeudi, même si la décision pourrait à nouveau diviser les membres du comité. 0#GBPIRPR

Sur les marchés des matières premières, l’or a reculé de 0,3 % à 4 336 dollars l’once XAU= , la hausse des rendements obligataires ayant réduit l’attrait de ce métal qui ne rapporte pas d’intérêts. GOL/