Les actions chutent en Asie alors que le pétrole augmente et que des hausses de taux se profilent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 1 %, le Nikkei suit le mouvement

* Le Brent repasse au-dessus de 107 dollars en raison des inquiétudes liées à l'offre au Moyen-Orient

* Les valeurs de l’IA s’effondrent après que leurs directeurs généraux ont appelé à un ralentissement du développement

* Les marchés parient sur des hausses de taux de la Fed et de la Banque du Japon

(Ajout des valeurs du secteur de l'IA et des actions chinoises, mise à jour des cours)

par Wayne Cole

Les marchés boursiers ont reculé lundi en Asie, entraînés à la baisse par les valeurs liées à l’IA, tandis que les craintes concernant l’approvisionnement au Moyen-Orient ont provoqué une nouvelle flambée des cours du pétrole, et que les investisseurs se préparaient à de probables hausses des taux d’intérêt tant aux États-Unis qu’au Japon cette semaine.

Les actions liées à l'IA ont chuté après que les dirigeants d'OpenAI et d'Anthropic ont appelé à un ralentissement du développement afin de gérer les risques et de protéger l'humanité.

Côté pétrole, le Brent a grimpé de près de 3 %, alors que de nouvelles frappes contre l’Arabie saoudite et des navires dans le Golfe ont mis les nerfs à rude épreuve, après qu’une attaque contre un oléoduc saoudien et une avancée des Houthis au Yémen ont menacé d’aggraver les perturbations liées au conflit sur l’approvisionnement énergétique mondial.

Une réunion prévue lundi à Oman entre l’Iran et les États arabes du Golfe, destinée à discuter d’un accord sur l’ouverture du détroit d’Ormuz , a été reportée.

La navigation dans le détroit et à Bab el-Mandeb étant menacée, les analystes craignent que les cours du pétrole ne restent élevés pendant une longue période, alimentant ainsi l’inflation à l’échelle mondiale.

La publication vendredi d’un rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis , dont les chiffres se sont révélés particulièrement élevés, a conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 86 % que la Réserve fédérale relève ses taux de 25 points de base mercredi, puis procède à un nouveau relèvement d’ici décembre. Il s’agirait de la première hausse depuis mi-2023. 0#USDIRPR

« Nous prévoyons désormais que la Fed procédera à deux hausses cette année, en septembre et en décembre », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan. « À ce stade, ne pas joindre le geste à la parole pourrait mettre en péril la crédibilité de l’institution. »

« Que ces mesures constituent un réajustement limité ou marquent le début d’un cycle de hausse plus soutenu dépendra des données à venir », a-t-il ajouté. « Nous anticipons le premier scénario, mais voyons des risques pour le second. »

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernier lieu une hausse de 2,6 % à 107,36 dollars le baril, après avoir progressé de près de 9 % la semaine dernière, tandis que le brut américain CLc1 s'est apprécié de 2,4 % à 102,48 dollars le baril. O/R

L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,8 %, tandis que l'indice sud-coréen .KS11 a chuté de 2,1 % après les appels à un ralentissement du développement de l'IA.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,8 %, tandis que les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont perdu 0,4 %.

En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 ont perdu 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le DAX

FDXc1 ont reculé de 0,1 % et ceux sur le FTSE FFIc1 se sont raffermis de 0,2 %. À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont perdu 0,4 %, tandis que ceux sur le Nasdaq

NQc1 ont reculé de 1,1 %.

LES TAUX ÉLEVÉS METTENT À L'ÉPREUVE LES VALORISATIONS BOURSIÈRES

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR sont restés bloqués à 4,974 %, après avoir fait l'objet de ventes massives ces dernières semaines. Rien que la semaine dernière, les rendements à 2 ans ont bondi de 26 points de base, tandis que ceux à 10 ans ont progressé de 19 points de base, dans un contexte d'aplatissement de la courbe des taux.

Ben Snider, stratège en chef pour les actions américaines chez Goldman Sachs, a déclaré que les bons résultats des entreprises devraient soutenir Wall Street en cas de hausse des coûts d’emprunt.

« Les actions ont généralement du mal lorsque la Fed commence à relever ses taux, mais nous nous attendons à ce que le marché haussier se poursuive », a-t-il ajouté. « Au cours des dernières décennies, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen sur trois mois de -2 % au début des sept cycles de hausse des taux. »

« Pourtant, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen de +9 % au cours des 12 mois suivant la première hausse. »

Les marchés anticipent également une probabilité d’environ 76 % que la Banque du Japon relève son taux directeur d’un quart de point, à 1,25 %, lors de sa réunion de vendredi. La Banque du Japon devrait également adopter un ton belliciste concernant de nouveaux resserrements monétaires, alors qu’elle peine à empêcher une nouvelle chute du yen après que les interventions sur les marchés ont contribué à le sortir de son plus bas niveau depuis 40 ans. 0#JPYIRPR

Le dollar a légèrement progressé à 153,98 yens JPY=EBS , après avoir chuté d’environ 4 % au cours des deux dernières semaines et s’être éloigné de son plus haut de juillet à 163,99. L’euro était en légère baisse à 1,1586 dollar EUR=EBS , après avoir trouvé un soutien à 1,1570 dollar vendredi.

La livre sterling est restée stable à 1,3513 $ GBP=D3 , la Banque d'Angleterre devant maintenir jeudi ses taux à 3,75 %, même si la décision pourrait à nouveau diviser les membres du comité. 0#GBPIRPR

Sur les marchés des matières premières, l’or est resté stable à 4 347 dollars l’once XAU= , la hausse des rendements obligataires ayant réduit l’attrait de ce métal qui ne rapporte pas d’intérêts. GOL/